AIFA Para Tod@s

Mucho se ha discutido sobre el nuevo aeropuerto metropolitano, el AIFA, o Felipe Ángeles. El mismo se construyó en lugar del de Texcoco, que si bien es cierto contaba con una mejor ubicación, también lo es que tenía un costo fiscal mucho mayor y que difícilmente sería terminado en los próximos años. Como se sabe, falta por concluir parte de la infraestructura de interconexión, lo que eventualmente va a permitir un mayor volumen de operación. Ahora, con la gestión correcta, la infraestructura aeroportuaria ya en operación, puede ser aprovechada de manera importante en la zona metropolitana. Una de las oportunidades, es tomar ventaja de lo que fue claramente un error de otras épocas, en las que se construyó vivienda con usos habitacionales sin vocación económica en la zona nororiente de la metrópoli. Esto es, existen las condiciones para que las personas que trabajen en el aeropuerto encuentren oportunidades de vivienda en el perímetro cercano a su lugar de trabajo, ya que las viviendas existen, y varias están abandonadas o sub utilizadas. Lo que se traduce en una buena posibilidad de desarrollar actividades económicas en el AIFA, las propias de la aviación de pasajeros, pero también otras, de carga, de ensamble, aduanales, comerciales, de mantenimiento, de vuelos privados, de operaciones militares, etc, bajo un esquema en el que las y los trabajadores no tengan que realizar largos desplazamientos para llegar a sus hogares, ya que podrían adquirir uno cercano a bajo costo. Para eso, se requiere del diseño e implementación de una política pública que lo facilite.

Eso sucede en otras ciudades, como Londres, en donde al menos tres aeropuertos, Gatwick, Stansted y Luton, se encuentran, al igual que el AIFA, a una distancia de alrededor de 30 millas del centro de la ciudad. Alrededor de ellos se han habilitado barrios que sirven para ser ocupados por las familias de las personas que laboran en los aeropuertos y en las actividades económicas que de ellos se derivan. Para tener acceso a dichos aeropuertos londinenses, por parte de los viajeros, se han desarrollado servicios dedicados de autobuses, pero, sobre todo, se hace uso del metro o del tren de cercanías. Eso es precisamente lo que se tiene planeado para el AIFA, el que trabajadores y los usuarios puedan llegar por tren. Para esto también se va a aprovechar la infraestructura que ya opera, la del tren suburbano que conecta la central de Buenavista con la de Cuautitlán. Se va a construir una nueva línea, de 23 kilómetros, que ya tiene derecho de vía, de la estación Lechería, de esta línea del suburbano, al AIFA, con cuatro estaciones que se construirán adicionalmente y serán intermedias. Esto, va a mejorar de manera sustancial la oferta de transporte público del calidad del Edomex en la zona oriente, además de maximizar el uso de la línea original del suburbano, que ya ha alcanzado los 190 mil usuarios antes de la pandemia, pero que tiene la capacidad de atender hasta a 300 mil.

Así como los poco lujosos aeropuertos de Stansted y Luton en la zona metropolitana de Londres, a las que se accesa principalmente por tren, o por auto desde ciudades centrales, Santa Lucía puede ser una terminal especializada en vuelos de bajo costo, para conectar la ciudad, especialmente la zona oriente, ciudades cercanas, el resto del país y algunos destinos de Estados Unidos y Centro con modalidades de servicio aéreo más económicas. El servicio de bajo costo ha sido una alternativa exitosa para democratizar el acceso al transporte aéreo y para masificar la industria turística, en Europa, por ejemplo. Eso también puede ser una ventaja para la zona metropolitana, que podrá ser visitada por un mayor número de personas por la vía aérea, y que puede construir un motor de crecimiento económico en la región nororiente.

Es por eso que, el nuevo aeropuerto representa un incipiente abanico de oportunidades económicas, turísticas y de democratización del transporte aéreo en nuestro país.

POR VIDAL LLERENAS

LLERENASVIDAL@HOTMAIL.COM

@VIDALLERENAS

PAL