Obi Wan Kenobi volvió a la carga

Es momento de hablar de una de las series más importantes que se estrenó hace unos días en la plataforma Disney+ y obviamente me refiero a Obi Wan Kenobi, que trae de regreso al famoso personaje de la saga de Star Wars, 17 años después de que interpretara al personaje. ¿Pero cual es el secreto para que el señor Lucas siga manteniendo con vida una franquicia como esta 45 años después? El mismo Ewan McGregor platicó con nosotros al respecto. Pasen a leer.

Es que todo lo que ha logrado hasta ahora la saga de Star Wars me vuela los sesos. Antes de continuar con esta columna debo reconocer que no me considero una experta en la materia como muchos de mis colegas y posibles consumidores de estos relatos que hago cada semana. Así es que desde ahora ofrezco una disculpa por no clavarme en los personajes, ni en la cronología del maravilloso mundo creado por George Lucas. Lo que si puedo decir es que soy una estudiosa del mundo filmográfico, de los fenómenos cinematográficos y como tal, por supuesto que he visto todas y cada una de las producciones que ha lanzado Lucasfilm desde que tuve conciencia y edad suficiente para entenderlo pues este mundo nació mucho antes que yo.

Para quienes no sepan nada sobre la nueva serie Obi Wan Kenobi, puedo decirles que se ubica 10 años después del Episodio III: La Venganza de los Sith, que fue la última vez que vimos a Ewan McGregor interpretar a Kenobi, justo cuando se lleva la gran decepción de no haber logrado alejar a Anakin del lado oscuro y que eso lo llevaría después a convertirse en el ser más despreciable de la lejana galaxia: Darth Vader. Entonces Obi Wan, tenía como encomienda proteger a Luke Skywalker. Digamos que George Lucas encontró un muy conveniente hueco entre ese momento de la historia de Star Wars y el Episodio IV: Una Nueva Esperanza, la primer película que todos conocimos, que se estrenó en 1977 y en donde el personaje de Ben Obi Wan Kenobi era interpretado por el grandioso y ganador del Oscar, Alec Guinness, quien falleció hace 22 años. Estas son el tipo de cosas que me enloquecen del cine. Cuando alguien encuentra una oportunidad para contar una historia, que aunque podría leerse como un simple pretexto para estirar la liga de la franquicia, al final resulta una gran idea que los verdaderos fans de la saga agradecen, y hasta los que no lo somos tanto, también.

Hace unos días tuve la fortuna de acercarme por primera vez, periodísticamente hablando, a este universo, al entrevistar a Ewan McGregor quien además de volver a ponerse el traje de Jedi para interpretar al gran Obi Wan Kenobi, también participó como productor ejecutivo de la serie de 6 capítulos que se estrenó hace unos días en Disney+, plataforma que ha ido creciendo de una manera impresionante gracias a este tipo de proyectos que expanden los universos más seguidos por los fans: el de Marvel y Star Wars. Así es que gracias por eso.

Cabe la pena mencionar que para realizar la entrevista, a los periodistas no se nos permitió ver ningún capítulo previo a la misma, por lo que de algún modo íbamos a ciegas. Por ello es que en esta plática, para mi era muy importante saber si después de 17 años que Ewan McGregor dejó de interpretar al personaje, en algún momento el actor dejó ir al personaje y su respuesta fue maravillosa:

“Creo que cuando interpretas a alguien como él, de alguna manera existe en ti, el recuerdo de interpretarlo, el recuerdo de lo que se sentía interpretarlo o estar dentro de su cabeza, sigue ahí en algún lugar. Por ejemplo hice la película de Trainspotting hace muchos años y ahora 20 años después y el día uno de la filmación entré a ese set y ahí estaba “Sick Boy” y era exactamente igual, aún estaba ahí y no tuve que pensar mucho en él y lo mismo me pasó con Obi Wan Kenobi, tuve que encontrar su voz otra vez. Volví a revisar la precuela original para que se sintiera que venía de ahí, no quería que se sintiera como una impersonificación, quería que se sintiera en alguien en quien me convertí. Una vez que hice eso, me volví a poner el traje de Jedi y me sentí él otra vez.”

Y vaya que estas palabras cobraron sentido cuando por fin pude ver los primeros episodios de esta serie (hasta ahora van 3), pues el actor tenía que re encontrarse con las emociones del personaje que en ese momento de la historia se quedó roto y así es como lo encontramos en esta nueva aventura que ya se ha confirmado tendrá segunda temporada.

En fin, para cerrar esta columna, solo me queda aplaudir la creatividad de todas las mentes detrás de Lucasfilm para lograr que al menos 4 generaciones hoy sigan disfrutando de esta increíble mundo.

SSB

