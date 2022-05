Los dinosaurios vuelven a dominar el mundo

El verano cinematográfico ya está aquí con la llegada de grandes títulos como Doctor Strange en el Multiverso de la locura, Top Gun: Maverick y Jurassic World: Dominio, el cierre de la saga y una de las películas más esperadas para los que somos fanáticos de los dinosaurios. ¿Pero la historia cumple lo que promete? Pasen a leer.

Hace exactamente 5 años cuando comenzamos juntos esta aventura de mi Permanencia Voluntaria en El Heraldo de México, inicié con una columna que daba contexto de mi pasión por el cine. Ahí platique sobre la película que me hizo amar el séptimo arte y desde muy pequeñita, verlo desde otra óptica y no solo como una persona normal que va al cine a distraerse con palomitas y refrescos. Esa cinta de la que hablé en ese primer escrito fue precisamente Jurassic Park. Ese filme cambió mi vida para siempre. Recuerdo que fui con mi madre, hermano y mi abuelita quien a pesar del estruendo y rugidos de los dinosaurios se quedó completamente dormida, pero mi hermano y yo no podíamos de la emoción de ver esas escenas aterradoras e impresionantes de aquellos seres prehistóricos que un genio como Steven Spielberg, había logrado recrear en la pantalla grande y de una manera tan real que te sumergía por completo en la historia. Me acuerdo que cuando acabó la película, no pude hablar durante todo el trayecto a casa, de la impresión que me provocó dicho filme y sobre todo que no podía más que imaginarme lo que hubiera pasado si los dinosaurios aún vivieran entre nosotros. Pues ese sueño se hizo realidad con la nueva cinta Jurassic World: Dominio, que por fin estrenará en los cines y que plantea precisamente esa teoría: ¿Podemos como sociedad convivir con dinosaurios?

Para lograr el cierre perfecto de la saga que inició en 1993, Steven Spielberg como productor ejecutivo y un gran número de personas decidieron llevar al límite la que promete ser la última película jurásica, al juntar a los elencos del filme original Jurassic Park (Sam Neil, Laura Dern y Jeff Goldblum) con la nueva generación de la franquicia Jurassic World (Chris Pratt y Bryce

Dallas Howard) y otros nuevos personajes que se incorporaron en esta nueva historia como la actriz DeWanda Wise. Otro gran plus que tiene esta sexta película es la dirección de Colin Trevorrow, quien en 2015 ya había escrito y dirigido Jurassic World: Mundo Jurásico y también estuvo involucrado en la producción de la maravillosa serie animada de Netflix Jurassic World:

Campo Cretácico, que desde su estreno en 2020 ha acercado a los más pequeños del hogar como a mi propio hijo quien desde los 2 años de edad es fanático de los dinosaurios y hoy con tan solo 3 años, se sabe todos los nombres y especies de los dinos de memoria.

Hace unos días cumplí uno de mis grandes sueños al entrevistar a parte del elenco de esta nueva entrega Jurassic World: Dominioen su visita a México, quienes coincidieron sobre la manera en la que el primer filme de Spielberg revolucionó el cine. Por lo menos así lo compartió Bryce Dallas Howard, hija del cineasta ganador del Oscar, Ron Howard: “Honestamente el hecho de haber visto Jurassic Park en un cine cambió mi vida. Yo tenía 12 años. Al principio mis padres me confesaron que no estaban tan seguros de si me dejarían verla o no y entonces mi padre fue a verla, regresó y recuerdo perfecto cómo me dijo: “Tienes que verla en el cine porque el cine ha cambiado para siempre para mejor y vas a ver algo que nunca antes habías visto, que puede ser un poco aterrador, pero está bien” Yo le pregunté a Bryce si verdaderamente le asustó la película y ella respondió: “Sí, pero de la mejor manera, porque realmente te lleva a un viaje, a una aventura, cuando ves esta película , no importa la edad que tengas”. Creo que el relato que nos comparte Bryce Dallas es muy similar al que todos experimentamos cuando vimos esa primera película y es un poco lo que trató de recrear Colin Trevorrow en la conclusión de la saga al incorporar diferentes y nuevas especies de

dinosaurios con tremendas escenas de acción y persecución, pero al mismo tiempo nos regaló grandes momentos de nostalgia a los mas aficionados de la saga, con increíbles guiños de aquella primera película al recrear algunas escenas icónicas que por supuesto no voy a develar en esta columna para que las vean en el cine.

Y es que Jurassic World: Dominio y toda la saga en general, nos recuerda la importancia de seguir consumiendo el cine en los complejos cinematográficos. Sobre todo estas grandes producciones que fueron hechas para disfrutarse en la pantalla más grande que se encuentren. Yo les pido encarecidamente que lo hagan. No se priven, ni limiten a los más pequeños del hogar a vivir toda esta grandiosa experiencia como lo hice yo cuando tenía tan solo 11 años de edad y que me hizo amar al cine tanto que definió mi profesión. Hoy me dedico a hablar y criticar películas gracias a esta increíble película y el genio Steven Spielberg. Y precisamente hace unos días que me pude sentar a platicar largo y tendido con el maestro Jeff Goldblum sobre esta nueva película, pude compartirle esta anécdota tan personal que curiosamente me llevó a estar sentada con ellos 29 años después. Fue tan empático y amoroso con mi relato que incluso me comentó que en unos días más también llevará a sus hijos de 5 y 7 años de edad a ver una película de Jurassic por primera vez en el cine y agregó: “Si he escuchado esa historia antes, que la película le cambió a vida a muchos y no solo para quienes vieron el personaje de Laura Dern, sino para quienes siguieron carreras en ciencias, intelectualismo, medio ambiente y muchísimas personas que se dedican al mundo del cine porque vieron la película de Steven Spielberg”.

En fin, podría escribir un libro con respecto a todo lo que pienso del maravilloso Mundo Jurásico. En cuanto a esta nueva película, váyanse preparados porque la cinta dura 2 horas y media. En lo personal, a pesar de que gocé volver a ver a los dinosaurios en la pantalla grande y escuchar de nuevo la icónica banda sonora de John Williams y Michael Giacchino, me parece que el argumento se les fue de las manos y por ahí me faltó un poco más, es decir un guión más poderoso para justificar el encuentro entre el elenco de toda la saga. Aún con todo, es un estupenda película para gozar en el cine, así es que corran a verla por favooooooor!

Sigue leyendo:

Tom Cruise, el gran showman

Doctor Strange y su locura, solo para fans

Los Platino a la conquista de las premiaciones