2022: Elección de Estado

De vez en cuando la vida da algunas grandes oportunidades y hoy me da el privilegio de poner a su consideración, lector y lectora del Heraldo de México, algunas ideas que me permitirán, a través de las semanas, exponerle la forma de mundo en la que he cimentado mis utopías. A veces no serán cómodas, otras serán controversiales y algunas veces no estará de acuerdo conmigo, pero siempre serán sinceras y encaminadas a mejorar el mundo donde a usted y a mí nos tocó vivir.

Nuestro país hoy se encuentra ante la disyuntiva de ratificar o no el proyecto de la Cuarta Transformación. El 5 de junio se definirá el rumbo de seis estados de la República y de acuerdo a encuestas publicadas en los principales medios, la elección se encuentra muy cerrada. La mayoría da amplia ventaja a Morena en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas y anuncian empate técnico en Durango y Aguascalientes.

En Hidalgo, el candidato de Morena Julio Menchaca encabeza las preferencias con amplio margen: 52 puntos porcentuales frente a 35 de la candidata Carolina Viggiano de la alianza PRI, PAN y PRD. En Oaxaca, Salomón Jara, también por Morena, encabeza la contienda con 55.5 puntos porcentuales contra 15 puntos de la alianza PRI-PRD.

En Quintana Roo, la tendencia coloca en el primer lugar a Mara Lezama Espinoza con 36 puntos frente a 21 del segundo lugar para la candidata del PAN-PRD.

También con 50 puntos encabeza la contienda el Dr. Américo Villarreal Anaya de la alianza Morena PT Verde, frente a 32 puntos de la alianza encabezada por el PAN PRI PRD.

En cambio, en dos entidades federativas las encuestas dan empate técnico. Este momento es un hito de la izquierda mexicana, pues en el caso de Aguascalientes, la candidata de Morena Nora Ruvalcaba se enfrenta a una cerrada elección en el bastión histórico del blanquiazul.

Los opositores a Morena han corrido el rumor de que habrá una elección con la intervención del Gobierno Federal o una elección de estado. Lo anterior, además de ser infodemia, está muy lejos de la realidad que se vive en ambos estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí va a implementar una elección de estado. Nuestro gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía todos los recursos para garantizar una elección bajo el principio de equidad, con igualdad de oportunidades para todas y todos los candidatos. La operación del Estado es clara y transparente: acompañamiento de la Guardia Nacional, voto libre, secreto y seguro.

El próximo 5 de junio el escenario que se definió en la última semana otorgará el triunfo a Morena en las 6 gubernaturas en juego. El triunfo será bajo el cobijo de un gobierno que garantiza elecciones libres y con estricto apego a la legalidad. Vergonzosamente, de los gobiernos anteriores y en los de opositores estatales no podemos asegurar lo mismo.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR MORENA

CAR

Sigue leyendo:

Narro Céspedes pide a órganos dar certeza

Aliarse con el PVE es complicado; estuvieron con los opositores: Narro Céspedes

Designan a José Narro como Delegado Electoral de Morena en Jalisco