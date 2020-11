Aliarse con el PVE es complicado; estuvieron con los opositores: Narro Céspedes

En el contexto donde ya está por iniciar el proceso electoral de 2021, donde se renovarán 15 gubernaturas en México, José Narro Céspedes, senador de la República por Zacatecas, señaló que el caso del estado, Morena por si solo tiene altas posibilidades de ganar, las encuestas las están encabezando, aunque siguen trabajando para construir la estructura electoral con tiempo, al igual que los comités de protagonistas para el cambio.

"Sentimos que va bueno el partido de la mano de Andrés Manuel López Obrador en la construcción de la 4T", dijo el senador.

EL candidato a la gubernatura por Zacatecas, señaló que ha estado impulsando la 4T, ya no tanto a nivel nacional sino a nivel estado.

Dijo además que es importante el esquema de alianzas para ganar el Congreso de la Unión, pero también el partido no se puede descuidar con aquellos que no han actuado responsablemente con Morena y no han sido buenos aliados y que estuvieron con el PRI o el PAN.

"Hoy necesitamos consolidar el proyecto y necesitamos gente leal y comprometida con la construcción de estos cambios", afirmó Narro Céspedes

Al respecto, afirmó que en el caso de las alianzas, es prácticamente seguro que vayan alineados con el Partido del Trabajo (PT), pero con el Partido Verde hay un debate en casi todos los estados de la República porque generalmente este partido ha sido aliado de los gobernadores del PRI o del PAN, y los estados han sido difícilmente aliados de Morena y la de 4T.

Dijo además que a nivel nacional las alianzas se pueden construir con el PT y el Verde, pero a nivel estatal es complicado.

