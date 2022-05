Industria automotriz, contra viento y decretazos populistas

*En la capital de Querétaro presentaron un vanguardista Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización para su policía municipal. Nos cuentan que el nuevo complejo que impulsó el alcalde panista Luis Nava, cuenta con stand de tiro virtual, stand real y hasta simuladores de manejo de patrulla. A unas semanas de fungir como anfitrión de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales de México, el alcalde queretano busca presumir como reforzar la seguridad de sus gobernados.

*Todo indica que Carlos Aysa Damas, el diputado que volteó bandera al PRI para irse a Morena, fue quien filtró el audio de Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, en el cual se escucha que el ex gobernador campechano pagó 2.5 millones de dólares al publicista español, Antonio Solá. Me dicen que esta es solo la punta del iceberg de muchas de las maniobras que hizo Alito para retener aquel estado en las pasadas elecciones y que su candidato no pudo ganar. ¿Será que Layda Sansores presente este tipo de material en su programa de televisión local de mañana “Martes del Jaguar”?. Después de denunciar al dirigente priísta por enriquecimiento ilícito, este es el segundo torpedo de Layda contra la línea de flotación del proyecto de Moreno Cárdenas.

*¿Es en serio? Las malas lenguas me dicen que Gobernación dará CURP a migrantes de Guatemala y Belice para que puedan trabajar en México.

TE PUEDE INTERESAR: Marcelo en Washington: volver con logros o “doblado”

*Con más de 130 mil empleos directos por distribución de vehículos en el mercado doméstico y 1.1 millones de la industria automotriz nacional, el sector enfrenta una contracción de 8 meses consecutivos en su actividad, debido a la persistente interrupción en la cadena de suministro de semiconductores, microchips y otros componentes procedentes sobre todo de China, Taiwan y Corea del Sur. Si bien nos va, en este 2022 las armadoras nacionales estarían alcanzando una producción de un millón 15 mil unidades, la misma cifra del año pasado, lo que representa 4 años consecutivos de retraso, si consideramos que en 2019 la producción alcanzó un millón 317 mil unidades. Lo peor del caso es que el decreto presidencial de enero de este mismo año, para permitir el ingreso de 2 millones de vehículos de contrabando, en nada ayuda a una industria que genera riqueza, impuestos y empleos productivos. Una vez más, la pepena de votos puede más que una economía sana y competitiva frente a los mercados globales, de los que cada día nos alejamos más.

*A casi cinco semanas de la elección por la gubernatura de Tamaulipas, la tendencia parece favorecer a Américo Villarreal, el candidato del presidente, apoyado por los beneficiarios de los programas que reciben ayuda económica, quienes en la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril, votaron en una proporción de 475 mil de 650 mil beneficiados con dinero. Cuando parecía que César, El Truko, Verástegui empataba las preferencias, la inversión económica del oficialismo, concentrada en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, empezó a inclinar la balanza en favor del candidato morenista. De alrededor de 2 millones de electores en el estado, se espera una votación de más del 50% y tan sólo Reynosa puede aportar 300 mil sufragios a Morena. No pocos tamaulipecos lo saben, las dádivas del gobierno federal le podrán dar el triunfo al presidente y a Morena, no a Villarreal Anaya, candidato gris y sin carisma. En la entidad, el segmento de indecisos podría marcar la diferencia.

*Dicen que cada día se aprende algo nuevo y el pasado 5 de mayo dos destacados militantes de Morena nos dieron una clase de historia que nunca habíamos tenido. Primero, el alcalde de Córdoba, Veracruz, Juan Martínez Flores, rodeado de micrófonos no dejó pasar la oportunidad y dijo que en la batalla de Puebla, en 1862, “el General Lázaro Cárdenas tuvo la oportunidad de defender al país, dando la vida de todos los que sufrieron las consecuencias fatales”. Ese mismo día, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, soltó esta perla al referirse a la batalla del 5 de mayo: “porque en Puebla es donde se elige hacerle frente al ejército español”. Ambos personajes parecen alumnos destacados de la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, quien dijo que los municipios Hermosillo y Cananea están en Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Aristegui saldría del aire. Radio Centro vende La Octava

*Con el propósito de retener para el PRI la gubernatura del Estado de México el próximo año, Eric Sevilla Montes de Oca, nuevo presidente del tricolor en la entidad, tomó protesta y presentó la plana mayor de su equipo, entre quienes destacan Pablo Bedolla López en la Secretaría de Organización, Enrique Martínez Orta Flores en Acción Electoral, Angélica Del Valle Mota en Gestión Social, Alejandro Fernández Campillo en Operación Política, Miguel Ángel Rivero en Vinculación con la Sociedad Civil, Gabriel Mena en Finanzas y el experimentado periodista Francisco Vega en Comunicación Social. Aunque el vecino estado ha sido tradicionalmente un bastión priísta, el encargo de mantenerlo así el próximo sexenio no será pan comido.

*Triste, humillante el video que circula en redes y que muestra la sumisa respuesta de un mando de la SEMAR, agradeciendo a un jefe narco que le haya perdonado la vida y no lo haya colgado de un puente en Marquelia, Guerrero, sólo como “atención al presidente municipal”, al que describen los delincuentes como su jefe. Así, ante el crimen organizado, dobladas las instituciones de este país.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL

SIGUE LEYENDO

Litio, el distractor: de cada mil indicios uno se convierte en mina

Revocación de mandato, malas mañas podrían anularla

Denuncian a secretario de Movilidad de Hidalgo por corrupción