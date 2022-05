Marcelo en Washington: volver con logros o “doblado”

*A partir de este lunes habrá manifestaciones de protesta en Guanajuato, particularmente en Irapuato, por la decisión de un juez de control de dejar en libertad al agente de la Guardia Nacional que mató al estudiante Ángel Yael y dejó gravemente herida a una de sus compañeras, estudiantes ambos de la Universidad de Guanajuato. Por lo pronto los padres de Ángel ya expresaron en una carta su indignación por la decisión del juez, exigen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, mientras el rector de la institución educativa lamentó la imputación de la FGR sólo por TENTATIVA DE HOMICIDIO, cuando es evidente que desde el principio del caso ya había una muerte. Ahí el resultado de tener como fiscal general a Alejandro Gertz, más ocupado en sus venganzas personales que en luchar contra la impunidad que lacera este país.

*Hace muchos años México no era testigo de un equipo de fiscales, peritos y forenses tan incompetentes como los del estado de Nuevo León, particularmente quienes están a cargo del caso de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuya desaparición y muerte sigue sin ser esclarecida desde la noche del sábado 9 al domingo 10 de abril pasados. Primero hicieron reiteradas búsquedas en las inmediaciones del lugar donde la joven estudiante fue vista por última vez en el municipio de Escobedo, después de ¡13 días! la encontraron donde ya habían buscado y, en una cadena de errores han venido dando versiones inverosímiles, contradictorias y desafortunadas, como la del forense que en rueda de medios, aseguró que Debanhi cayó a una cisterna con vida, para después morir en el lugar. Las preguntas de los familiares y la opinión pública abundan: ¿Cómo fue que la encontraron casi dos semanas después de haberla buscado en el motel con perros adiestrados, porqué si cayó a una cisterna no traía puestos sus tenis y ropa interior que aparecieron aparte, porqué hay discrepancia entre las dos primeras autopsias, a quién protegen, quién es “El Jaguar”, quién organiza las fiestas en esas quintas, porqué no había una sola patrulla en el lapso en que la joven deambulaba sola, porqué se han filtrado audios y videos de manera discrecional, porqué no contestaron las llamadas los papás de Debanhi? Lo malo del caso es que ese es el “equipo” del fiscal estatal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que deberá permanecer por ley en el cargo hasta el 2024, y quien en plena crisis de desaparición de mujeres, ha dicho que ellas se van “por rebeldía y por voluntad propia, por problemas en casa o pleitos familiares”. Esas lamentables declaraciones fueron retomadas en una nota de primera plana el jueves por el New York Times, en la que se destaca la indiferencia de las autoridades mexicanas ante el creciente número de mujeres desaparecidas (7 cada hora) o asesinadas (10 cada día) en el país. Con esa fiscalía en Nuevo León, Samuel García lo va a pasar muy mal como gobernador, pero los neoloneses peor.

*En donde hay denuncia por acoso sexual es en Santander, en contra de David Llorante Sánchez, director de infraestructura del banco en nuestro país. La denuncia ya fue ratificada ante la Fiscalía de la CDMX y parece no ser la única en contra de Llorante, con antecedentes de una ex colaboradora en los Estados Unidos. La denunciante fue despedida el 31 de enero pasado, luego de quejarse en el área de Recursos Humanos de recibir llamadas telefónicas de naturaleza sexual de Llorante. La denuncia FDS-1/UI-FDS-1-01/0084/03-2 fue presentada este mes de marzo. Veamos cómo procede el banco español en la protección de los derechos de las mujeres mexicanas y un adecuado clima laboral.

*Luego de la conversación telefónica del viernes entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard debe ya estar hoy lunes en Washington para dar seguimiento a la agenda bilateral en temas como las sanciones que Estados Unidos pide a México aplicar contra Rusia y, sobre todo, la contención de las oleadas de migrantes que se prevé arrecien este mismo mes que termina la política de expulsiones masivas impuesta por Donald Trump. Si consideramos que el 8 de noviembre habrá elecciones para renovar 34 de los 100 escaños del senado estadounidense y que ese mismo día el conservador texano Greg Abbott buscará reelegirse como gobernador, los demócratas están urgidos de votos y para ello México podría ayudar en su papel de refugio de migrantes, dándoles albergue salud, empleo y libre tránsito, tal y como lo ofreció en enero de 2019 la entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, cuando los animó a venir a suelo azteca y hasta fue con Alejandro Encinas a darles la bienvenida en Tapachula. Obtener el apoyo de los demócratas en la demanda interpuesta por México contra las empresas fabricantes de armas, detener la amenaza de declararar una guerra contra migrantes en Texas y lograr inversiones estadounidenses en Centroamérica, sería oro puro para las intenciones presidenciales de Ebrard aquí y al norte del Río Bravo. Esta vez la presión la tiene Washington y Marcelo deberá vender cara la colaboración de nuestro país o regresar a Palacio Nacional “doblado”, como dijera el impresentable Donald Trump.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL