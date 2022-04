Litio, el distractor: de cada mil indicios uno se convierte en mina

A la memoria de Don Rogerio Azcárraga Madero

*La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Ley Minera es innecesaria porque la Constitución ya establece que todos los recursos minerales son propiedad de la Nación. Reservar el litio de manera exclusiva al Estado enviará un mensaje negativo a los inversionistas, ahuyentará los capitales tan necesarios para el sector que mantiene una tendencia a la baja en los últimos años, traerá menos empleo, menor recaudación fiscal y menor crecimiento para las comunidades mineras. Para empezar, hoy día NO se produce litio en México, se han localizado arcillas, pero en ningún país del mundo se ha producido ni vendido ese metal a partir de arcillas y la empresa que halló residuos en Sonora no lo ha producido de manera efectiva ni RENTABLE. El Servicio Geológico Mexicano ha identificado hasta febrero pasado ocho localidades donde existe la posibilidad de hallar litio: 3 en Puebla, 3 en Jalisco y 2 en San Luis Potosí, pero para la industria minera, de cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en prospectos, 10 llegan a exploración avanzada y sólo uno se convierte en mina en procesos que, en el caso del litio, podrían llevar de 10 a 15 años. En pocas palabras, me dice el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Sergio Almazán, en esa industria los riesgos son muy altos como para que el Estado los asuma con recursos que podrían emplearse en otras necesidades del país. Que esos riesgos los asuman PARTICULARES, permitirá al Estado verse favorecido mediante cobro de derechos e impuestos, así como infraestructura física, empleo, electrificación, educación y salud en la zona de influencia de la industria minera.

*Murió doña Rosario Ibarra de Piedra, activista y pionera de los movimientos sociales en México tras la desaparición de su hijo Jesús, integrante de la “Liga comunista 23 de septiembre “, involucrado en el asalto y homicidio del empresario Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973 en Monterrey. Dos veces candidata a la presidencia de la República en 1982 y 1988, senadora en 2006 por el PRD, en 2019 recibió la medalla Belisario Domínguez, el mayor reconocimiento civil de nuestro país. Descanse en Paz. Su hija Rosario Piedra que cobra, y bastante bien, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo al que accedió por voluntad del presidente sin cubrir los requerimientos legales, es severamente cuestionada por su falta de resultados en defensa de los grupos vulnerables, violencia de género, desaparecidos, niños con cáncer sin medicamentos y el caso Ayotzinapa, entre otros.

*La buena: Texas levanta el bloqueo al tránsito de carga desde México. La mala: lo hace a cambio de que los estados mexicanos colindantes se comprometan a cazar migrantes para que no crucen a su territorio.

*Nada bien le cayó a Alejandro Moreno que el presidente López Obrador se refiriera en su mañanera al coordinador de los diputados priístas Rubén Moreira como líder del priísmo nacional. En la sede del tricolor en Insurgentes Norte se comenta que Alito ya no tiene la misma fuerza política, por lo que no descartan que pasando las elecciones del próximo 5 de junio y dependiendo los resultados que arrojen, sea destituido del CEN del PRI.

*A tres días de cumplir un mes de su apoteósica inauguración, con lujo de acarreo de funcionarios federales, legisladores e invitados que disfrutaron de bailables y música regional, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sigue sin vías de rápido acceso, desierto, sin una sola maleta que justifique la operación de sus bandas eléctricas y sin negocios de apoyo como cafeterías, restaurantes o tiendas de conveniencia porque NO ES RENTABLE para ninguna franquicia. La agencia REUTERS publicó un reportaje firmado por su corresponsal Kylie Madry en el que exhibe a nivel mundial que los escasos empleados y taxistas del AIFA expresan su deseo de que pronto la obra (que sigue en construcción) se convierta en lo que les prometieron. Por lo pronto, debido a la reclasificación de México a categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación estadounidense, los vuelos directos desde esa terminal tendrán una serie de restricciones que provocarán pérdidas a las aerolíneas nacionales que vuelen a Estados Unidos. Lamentablemente, ni al presidente López Obrador le parece una buena opción usarlo. En sus vacaciones de Semana Santa el mandatario, autor de la obra, prefirió volar a Chiapas desde el viejo aeropuerto Benito Juárez de la CDMX. Hasta la señora de las “tlayudas”, QUE NO SON TLAYUDAS, desapareció.

*Acusada de asociación delictuosa, uso abusivo de la función pública y fraude calificado, la ex candidata de MORENA al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, fue ingresada al penal de La Pila. Rangel Martínez podría enfrentar una pena de 25 años de cárcel, salvo que haya hecho aportes millonarios a la causa morenista, sea en sobres amarillos o mediante transferencias. Su salida de prisión no será complicada si le pregunta cómo hacerle a la maestra Delfina.

