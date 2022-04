Revocación de mandato, malas mañas podrían anularla

*Y después de tanta insistencia, tanto acarreo y tanta ilegalidad, el principal promotor de la consulta anula su voto…¡Viva Zapata!

*Hoy que el tema es el resultado de la consulta de revocación de mandato, cabe recordar dos temas incluidos en la ley electoral. Uno, la participación que no llegó al 40% del padrón electoral, (37.1 millones de votos) hará que NO sea vinculante y dos, las reiteradas y evidentes violaciones a la ley por parte de los organizadores de la 4t y Morena, ponen ese ejercicio en riesgo de que el Tribunal Electoral lo declare nulo. Recordemos que los más frecuentes delitos electorales son la presión o amenaza para votar, la amenaza de suspender beneficios de los programas sociales por no participar en eventos proselitistas (acarreo), la realización o distribución de propaganda durante la jornada electoral, o solicitar el voto a cambio de paga u otra recompensa, sólo por citar algunos. ¿Les suenan?

*Ya que 4 ministros de la corte, Loretta Ortiz, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar, declararon constitucional la reforma a la Ley Eléctrica de 2021 del presidente López Obrador, hoy y mañana martes serán días cruciales en la Cámara de Diputados, donde se discutirá el tema que tiene enfrentados a legisladores de MORENA, con la instrucción del Ejecutivo de pasar la llamada propuesta Bartlett, y la oposición representada por PRI-PAN-PRD que incluye 12 puntos discordantes que, aseguran, no van a canjear ni siquiera por el gobierno de alguno de los 6 estados en disputa este año. Los desacuerdos son principalmente en la eliminación de las subastas que permitan la participación del sector privado en la generación, distribución y venta de la energía, el uso de carbón y combustóleo para generarla contra la tendencia mundial que busca energías más limpias y la insistencia en hacer de la CFE un monopolio dependiente del erario para subsistir. Las cúpulas del sector privado, 7 ministros de la corte, legisladores y hasta el embajador estadounidense en México prevén un sinnúmero de amparos, y litigios contra nuestro país si la oposición no logra detener la controvertida ley, por lo que ya pusieron a sus santos de cabeza y prendieron veladoras a fin de que en San Lázaro no les duelan las vértebras, les dé covid o ganas de ir al baño a los diputados opositores a la hora de votar. ¡Ave María purísima!

*El sector privado nos regala una buena: en marzo de este año México logró exportar 262 mil 494 vehículos, lo que representa un 30% más que las 201 mil 868 unidades vendidas al exterior en febrero. Aunque las cifras se mantienen todavía por debajo de las registradas antes de la pandemia en 2019, la facturación al exterior durante el tercer mes de este año son las mayores en los últimos 16 meses y, en términos anuales, las exportaciones en marzo ganaron 2.42% en comparación con los 256 mil 119 vehículos vendidos al exterior el mismo mes del año pasado. Por cierto, México fue el único país del mundo que en marzo logró colocar en Estados Unidos 5.3% más vehículos que en 2021, mientras el resto de los países tuvieron una disminución de dos dígitos, según Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

*La muerte del adolescente Hugo Carbajal y la inédita presión que lograron ejercer sus familiares y amigos con un bloqueo vial que duró 14 horas en ambos sentidos de periférico norte, nos dejan algunas reflexiones. En primer lugar, vuelve a quedar al descubierto la corrupción en municipios y alcaldías del país donde se realizan clandestinamente todo tipo de palenques, tocadas, bailes y fiestas como la del “Salón Jardín Imperio” de Jilotzingo, donde murió Hugo, en que las autoridades a sabiendas o no, permiten su realización sin uso de suelo, licencia de funcionamiento, ni mínimas condiciones de protección civil, donde se vende alcohol adulterado y todo tipo de drogas a adultos y MENORES de edad. Otro ejemplo, la muerte de Sofía, adolescente de 17 AÑOS, intoxicada igual que otras tres jóvenes en un antro de la colonia doctores de la CDMX, apenas el fin de semana pasado. En segundo lugar, queda demostrado una vez más que para investigar golpizas, homicidios, violaciones, venta de drogas y demás abusos, las autoridades de los tres niveles ignoran las denuncias de las víctimas y sólo actúan cuando la presión no les deja otra alternativa. Como quien dice, hay que estarlos arreando. En el caso del homicidio de Hugo, la fiscalía mexiquense ni siquiera tuvo que ir por el sujeto señalado como responsable de su muerte, sino que Mauricio “N” fue por su propio pie a entregarse en Atizapán.

