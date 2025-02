Mujer cambia la letra de la canción "Por mi México" y se burla de los migrantes mexicanos en TikTok, causa polémica

Una usuaria de TikTok causo indignación en redes sociales, luego de que grabó un video burlándose de la situación actual que viven millones de migrantes en Estados Unidos con las deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump. En este contexto, la mujer - identificada como Esmeralda Ramos - compartió una serie de videos mostrándose orgullosa de la bandera estadounidense y cambiando la letra de una popular canción mexicana.

Para su video, Ramos utilizó la canción "Por mi México", la cual ha sido utilizada como un emblema de la lucha que diariamente enfrentan miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos. No obstante, la mujer modificó una estrofa de la canción para así mostrarse orgullosa de la bandera estadounidense y de su actual presidente Donald Trump. Este hecho fue el que causó indignación entre decenas de internautas, quienes incluso comenzaron a especular sobre la nacionalidad de la mujer.

En el video viral se ve a la mujer conduciendo un vehículo mientras canta lo siguiente: "soy americana y esta es mi bandera, soy rojo, azul, blanco hasta que muera. Yo voté por Trump aunque les duela. Los van a deportar aunque no quieran". Aunque la grabación original ya no está disponible en redes sociales, decenas de personas han retomado su video para dar su opinión sobre el tema de las deportaciones masivas que lleva a cabo la administración de Donald Trump.

Estadounidense le responde a mujer que se burló de los migrantes

La mujer se burló de las deportaciones a mexicanos. Foto: Tiktok María Fredette.

Tal es el caso de María Fredette, una mujer estadounidense y defensora de la comunidad migrante, quien también utilizó la misma canción modificada para responderle a Esmeralda. En su video, María destacó que ella es cantante y también se ha desempeña como defensora de los migrantes, razón por la que decidió utilizar la música para contestarle a la joven y mandar un contundente mensaje contra todas aquellas personas que están a favor de las deportaciones masivas que actualmente lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos contra mexicanos y latinos.

En su respuesta María cantó lo siguiente: "sin mi trabajo tu mundo no opera, no tengo miedo, mi voz resuena. Sin inmigrantes tu mundo se quiebra, quiebra", se oye decir a la mujer estadounidense, quien también aprovechó para mandarle un mensaje directo a Esmeralda, donde dijo lo siguiente: "que vergüenza debes estarle dando a tu familia tus antepasados. Tal vez tus padres no, tal vez te enseñaron a ser racistas y contra tu propia gente. Que pena ser tu".

Mujer causa indignación por comentarios anti migrantes

Una usuaria estadounidense le respondió en video. Foto: Tiktok María Fredette

El video de María rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde decenas de personas le agradecieron por su respuesta a Esmeralda y por su apoyo a los migrantes. Mientras que los internautas también dejaron una serie de comentarios contra Esmeralda Ramos, acusándola de ser racista contra la comunidad latina: "gracias gringa muy linda, Esmeralda da vergüenza"; "que demanden a Esmeralda por cambiarle la letra a la canción"; "esa Esmeralda se ve más latina que nada y aún así está tirando contra su propia gente", son algunos de los comentarios.

Hasta ahora, no está claro si Esmeralda Ramos es una mujer latina, o si es nacida en Estados Unidos. No obstante, sus palabras contra los migrantes la han hecho objeto de diversas criticas y amenazas, motivos por los que aparentemente habría dado de baja su perfil de TikTok, pues actualmente no aparece con ese nombre de usuario.

