Surge nueva pista en la desaparición de la niña Ivonne, cámaras la captaron paseando con un adulto en San Valentín

La comunidad de Chile se encuentra conmocionada por la desaparición de una adolescente llamada Ivonne Alvarado, quien desapareció el pasado 14 de febrero tras salir de su hogar en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Ahora, a más de una semana de su desaparición, se ha filtrado en medios locales un presunto video captado por cámaras de seguridad, donde aparentemente se vería a la menor de edad paseando en compañía de un adulto desconocido.

Según el reporte extraoficial - que circula en medios chilenos - la menor salió de su casa el 14 de febrero, sin pedirle permiso a sus padres. Las cámaras la habrían captado abordando un autobús y posteriormente se perdió su rastro. Ahora, nuevas imágenes habrían ubicado a la niña en un parque acuático llamado Aquapark, un día después de su desaparición; la menor no habría estado sola, sino que se habría encontrado con un adulto en el lugar.

Aunque no se ha revelado la identidad de la persona con la que Ivonne se habría reunido, la madre de la menor se presentó ante las cámaras del noticiero 24Horas, desde donde hizo un llamado a esta persona para pedirle que regresara a su hija; también, enfatizó que "llevarse a una menor" es un delito en Chile, por lo que pide el apoyo de las autoridades locales: "no sé si la Ivonne lo conozca la verdad, pero de todas maneras un adulto no puede tener una menor de edad, es un delito, la puede retener”, sentenció la madre de la niña, una mujer llamada Yuri Arbeláez.

Madre de la menor acusa que sus amigos tienen información

La niña sigue sin ser localizada. Foto: @PDI_CHILE

La mujer también le envió un mensaje a su hija, en el que le pidió que regresara a su casa, puesto que todos sus seres queridos están muy preocupados por ella: "si está viendo esto (Ivonne), que por favor vuelva a la casa, aquí nosotros la amamos, la estamos esperando. Estamos muy preocupados por ella, y lo único que queremos es que ella esté con nosotros, porque ya no quiero seguir teniendo esta angustia, quiero estar con mi hija”, lamentó Yuri para el medio de comunicación.

Cabe mencionar que la nueva pista en el caso de Ivonne coincide con la versión que dio una de sus amigas, quien dijo haberla visto un día después de su desaparición en Acuapark de Peñaflor con un hombre de 40 años aproximadamente. No obstante, la familia de la menor de edad ha acusado a los amigos de la adolescente, pues temen que los menores tengan más información sobre el paradero de su hija y no quiera compartirla a las autoridades: "dicen que hace tiempo no la ven y que no tienen contacto con ella, yo creo que es mentira", sentenció Yuri al ser cuestionada sobre las amistades de su pequeña hija.

Video muestra a Ivonne con un adulto en un parque acuático

La menor habría sido vista en un parque acuático. Foto: freepik.

Según la información del medio 24Horas, en el video donde aparece la menor de edad se ve a Ivonne subiendo las escalaras de una atracción en compañía de un hombre, quien la lleva de la mano. La pequeña no parece lucir asustada, por lo que podría ser que ella conociera previamente a la persona con la que se citó en ese lugar. Hasta ahora, no hay información sobre el sospechoso, pero las autoridades ya investigan con las nuevas imágenes que hay del caso.

Por su parte, la policía de Chile ha compartido la ficha de búsqueda de la niña, donde se especifica que la menor tiene 13 años de edad, mide 1.60 metros y pesa cerca de 45 kilos. Ivonne es de cabello castaño, de tez morena y de complexión mediana. El día de su desaparición la adolescente utilizaba una falda blanca, medias color azul, zapatos y chaleco color negro.

Sigue leyendo:

Papa Francisco manda mensaje desde el hospital; “Gracias por las oraciones que he recibido de todo el mundo”

Así es el remoto cementerio de NAVES ESPACIALES hallado en la Tierra donde casi no hay vida