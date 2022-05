¿Un tiroteo más?

Dos maestras y 19 niños fueron asesinados por Salvador Ramos, un joven de 18 años que aprovechó la laxitud de las leyes texanas para comprar armas de alto poder y así entrar a una escuela primaria con el objetivo de matar inocentes. Más tarde, él mismo murió abatido. Además de los niños asesinados, varios otros resultaron heridos en el tiroteo del lunes en la Escuela Primaria Robb, incluido un niño de 10 años que se encuentra en estado crítico. Antes, el joven le había disparado a una mujer de 66 años, su abuela. Ella se encuentra en terapia intensiva.



Estamos ante el segundo peor tiroteo en un colegio de Estados Unidos; peor que Columbine y solo superado por la masacre de Sandy Hook que cobró la vida de 28 personas.



Se llevan contabilizados en ese país sólo este año más de 200 tiroteos de algún tipo en escuelas; la nación que le sigue en el conteo es, desgraciadamente, México con ocho.



Policías y padres de familia no pudieron parar al joven que, pertrechado con armamento militar y chaleco antibalas, se dedicó a disparar a quienes se encontraban en un salón de clases. Dejó pólvora con hedor a muerte en el camino.



Esta escuela, ubicada en la ciudad de Uvalde, Texas, nos hace ver que no hay lugar seguro cuando sin restricciones se pueden obtener armas. El asesino solo requirió dinero para comprarlas e incluso las pudo presumir días antes del tiroteo en sus redes sociales.



Esta masacre fue perpetrada apenas diez días después de la ocurrida en un supermercado de Búfalo, Nueva York, donde fueron asesinadas diez personas.



Pero respecto a tanto dolor, muertos y heridos, el gobernador de Texas Greg Abbott guarda sepulcral silencio ante lo que será la conferencia anual de la NRA (Asociación Nacional del Rifle) que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Houston. Más de 56,000 metros cuadrados estarán destinados a exhibir armas. A la conferencia de la NRA, asistirán Abbott y Donald Trump como oradores principales. La asociación promueve que la compraventa del armamento sea cada vez más fácil, no solo en la Unión Americana sino en el mundo entero.



Hay poca congruencia, entonces, entre el posicionamiento del gobernador de Texas —disminuir aún más los requisitos para poder obtener un arma— y su declaración al respecto de Ramos y la matanza: “llevó a cabo el tiroteo masivo; disparó y mató de manera horrible e incomprensible”.



En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos podría resolver el que sea ilegal imponer más requisitos a quienes porten armas, esto es, limitar que los estados soliciten a los portadores de armas una licencia especial para hacerlo. Ya se verá si algo o nada influirá en la resolución de la máxima instancia jurídica de los EU lo que pasó en Búfalo y en Uvalde. Supongo que no hará diferencia.



Tampoco importará el llamado del presidente Joe Biden para regular la venta de armas de fuego tras este último tiroteo. Sus palabras “es hora de actuar” caerán en los oídos sordos de republicanos y de la Suprema Corte por igual.



No se sabe cuál dicho sea más patético: que en México ‘los delincuentes son seres humanos’ o que en Estados Unidos ‘los portadores de armas son patriotas’. Ambas cosas, si bien por distintas motivaciones, auguran épocas cada vez más terroríficas por cuanto a abuso de armas y número de muertos se refiere.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

