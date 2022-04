Beisbol y patadas de bicicleta

Los ánimos están exaltados. Con ostensible desesperación, Gerardo Fernández Noroña (¡Pre-si-dente! ¡Pre-si-dente!) amenazó a los norteamericanos con pedirle ayuda a la cámara de diputados, a la mexicana, para echar atrás la iniciativa de retirarle la visa, en imperialista vulneración de sus derechos a apoyar la carnicería en Ucrania. Eso, en términos parlamentarios, es una patada de bicicleta. Para quienes no estén familiarizados con el término, va, palabras más, palabras menos, la explicación de Alfredo Adame, el hombre que lo inmortalizó: en las “mics marchal arts”, cuando te recetan un derechazo y te vas de espaldas al piso, lo que haces es girar las piernas en plan ya tronó la metanfetamina, a toda velocidad, contra tu rival las nalgas alzadas. La idea es que éste no logre ponerse a horcajadas sobre ti y te aplique una lluvia de puñetazos y codazos. Bien por el compañero Noroña: no hay manera de quitarle la sangre a una guayabera.

TE PUEDE INTERESAR: La revocación y los pecados de Ciro

Mientras el diputado sin cubrebocas defendía su Putinfilia, Claudia Sheinbaum, a la que algunas y algunos quisieron ver como la vertiente socialdemócrata del obradorismo, si me permiten la contradicción en los términos, también se marcó un Adame. Que si no nos parece lo de la consulta de revocación, nos vayamos a vivir a una dictadura, pasó a decir, una antesala a ese discurso super emocional, transido de obradorismo amoroso, que hizo en el Monumento a la Revolución ante varias botargas sonrientes y miles de solovinos, que son pueblo uniformado: uniformado con chalecos de Morena.

Fue una jornada llena de chamba para algunos, porque Adán Augusto, usuario del metro y hombre de todas las confianzas del Supremo, en un claro “Y háganle como quieran”, se fue a amedrentar a la muchachada de la Suprema Corte, luego de que el PRI, sorprendentemente, dijera que lo de la contrarreforma energética nomás no pasa. Claro que no fue el primer “Y háganle como quieran”. El fin de semana, él, Mario Delgado y un que otro integrante del ejército usaron aviones militares para promover la revocación de mandato, que también ha topado con bastante oposición.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a Bruce Willis

Sí, todos andan exaltados. Todos, a estas alturas, menos el presidente, que, ciertamente, antes insultó a los de los Suprema, acusó a los gringos de financiar a la oposición, dijo lo de que no le vengamos con lo de que la la ley es la ley y así por el estilo. Pero, con ese temple de los grandes estadistas, esa serenidad que recupera de inmediato y contagia como nadie, publicó un video en el que lo vemos “sacudiendo la polilla”, en sus palabras, o sea, zarandeando el cateterismo. Jugando beis, vaya. Estaba feliz. Se entiende. Según su crónica del juego, el que lo impulsó para anotar fue Luis Cresencio Sandoval. Como sabrán ustedes, es un general del más alto rango y secretario de la Defensa.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

CAR

SIGUE LEYENDO

Sobre la procuración de justicia

Despedidas de soltero, cachitos de lotería y otros grandes momentos de la economía

Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch