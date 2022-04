Lo que esconde el caso de la diputada Gamiño

En su primer día de labores legislativas, después de pedir licencia en la Cámara de Diputados, la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses, no quiso hablar sobre su polémico regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, ahora como representante del PAN.

Su compañera de fórmula y suplente Alexis Gamiño le lanzó la papa caliente en que la tarde del martes se convirtió su salida inesperada de la Cámara, después de votar en contra de la Reforma Eléctrica de López Obrador y ser corrida del PVEM, por el que llegó a la 65 Legislatura.

Gamiño dijo que renunciaba a la curul por “presiones” poco después de festejar su independencia como diputada en la sesión del martes, quien al mismo tiempo fue sorprendida después de sus primeras votaciones sin partido, pues Jorge Romero, coordinador del PAN, posteó en su cuenta de Twitter el fichaje de Núñez Meneses a las filas de su partido, la diputada propietaria de la fórmula, quien al pedir licencia en septiembre sólo había dejado encargada la curul.

¿Presiones?, ¿de quién? Dijimos ayer que Gamiño estuvo en negociaciones secretas con los coordinadores del PAN, PRI y PRD para irse con el mejor postor y entregar su respaldo político incondicional. “No señor, yo tengo el valor y la congruencia para decirle que eso no es verdad, lo reto a comprobármelo”, me escribió la legisladora. Y después posteó de manera abierta: “No señores no se confundan. Me querían vender al mejor postor y como mis valores, dignidad y congruencia no se venden, subieron a la titular”, puntualizó sin decir más.

La pregunta es: si es independiente y sin partido, ¿quién la quiso vender?, ¿acaso fue Ali Sayuri Núñez, la diputada titular de la fórmula? Ni Alexis, ni Ali Sayuri —con quien me presenté en el pleno— quisieron responder las incógnitas que siguen en el aire. También se negaron a responder sobre si es verdad que asumieron el cargo legislativo como una cuota del padre de Alexis, de nombre Alejandro Gamiño, ex panista y considerado el jerarca político en Coacalco, Estado de México, quien al pelearse con el blanquiazul puso candidatos en la presidencia y en diputados por la coalición Morena-PVEM.

O sea, ¿Alexis llegó a la curul por ser hija de quien es y estuvo de acuerdo en que bajaran al principio de la Legislatura a Ali Sayuri Núñez Meneses para ser ella la que ejerciera el cargo como representante de la LXV Legislatura? ¿Ali Sayuri se vendió directo al PAN y sacrificó a Alexis? ¿Fue su propio padre quién quiso vender a Alexis al mejor postor, quien posteó una foto tres días antes con un poderoso panista del Estado de México y por eso dejó la curul? ¿Por eso volvió Ali Sayuri? Son preguntas que Alexis y Sayuri tendrán que responder.

•••

Uppercut: Mientras queda clara una cosa: los espacios en el poder siguen siendo arreglos de camarillas, y por esos movimientos “sucios” es que el electorado desprecia a los partidos y a quienes ocupan espacios públicos y de poder. La historia es el vivo retrato de las viejas prácticas que sólo cambian de color según el interés grupal.

