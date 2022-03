Se recrudece la guerra política por el agua en el país. Ahora se abre una confrontación entre la huasteca con el norte del país, donde se vive una de las peores sequias.

"El agua de la huasteca no saldrá de San Luis Potosí para abastecer a Nuevo León. Me amarraría a maquinaria para no dar agua a Nuevo León", aseguró en un tono desafiante el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Sin embargo, el gobierno de Monterrey, Nuevo León, a través del director de Servicios de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, no tardó en contestarle al mandatario potosino al asegurar que el agua no le corresponde a los estados sino a la nación, por lo que tarde que temprano tendrán que dialogar para llegar a un acuerdo, pues al mismo tiempo, dijo el funcionario, parte de la captación de agua en su estado se comparte con Tamaulipas.

Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua también presentan problemas y ha hecho declaraciones contundentes. El Heraldo publicó que con la temporada de calor en pleno arranque, 61 de las presas (29 por ciento) de las 210 registradas en la CONAGUA se encuentran a menos de 50 por ciento de su capacidad, principalmente a causa del estiaje provocado por la sequía o clima anormalmente seco .

El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, instaló en la Cámara de Diputados el grupo Amistad México-Rusia con los diputados de Morena, PT y uno del PRI, quien acudió en representación de su partido.

A Alberto Anaya, "dueño" del PT y coordinador de ese partido en San Lázaro, rechazó todas las peticiones de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD para suspender la instalación del grupo legislativo por la invasión y ataques militares a Ucrania.

En representación del PRI, acudió Augusto Gómez Villanueva, quien ha sido seis veces diputado federal y presidente de la mesa de Decanos en la 65 Legislatura, precisamente por tener el mayor número de legislaturas.

Gómez Villanueva, el primer presidente del grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados hace más de 30 años, expuso su preocupación por la paz:

“Pensamos que habíamos llegado a una etapa en que no había amenaza de confrontación entre potencias”, apuntó sin comprometerse más y luego agradeció al gobierno de Putin por el suministro de vacunas a nuestro país.

UPPERCUT: Este jueves, la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados discutirá un dictamen para priorizar a peatones y usuarios vulnerables de la vía a través de las jerarquías presentadas en la pirámide de movilidad y establece las bases para su cumplimiento. El dictamen de la comisión, que preside Salomón Chertorivski, regirá el cumplimiento del derecho a la movilidad en condiciones de eficiencia, sostenibilidad, accesibilidad, calidad, igualdad, inclusión y seguridad vial.

