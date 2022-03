Cuitláhuac García ignora a la SCJN

Un nuevo capítulo sobre la podredumbre en el aparato de justicia y el uso faccioso de las instituciones en Veracruz por la constante violación pública a los derechos humanos de los veracruzanos se corroboró ayer, al quedar evidenciadas dos historias por separado que convergen en el mismo plan de Cuitláhuac García para gobernar la entidad a golpe y porrazo con el objetivo de mantener a raya a los opositores dentro y fuera de la 4T. El mandatario local, sin embargo, recibió dos garrotazos en las últimas horas que vuelven a demostrar que García es un peligro social y representa un grave problema para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto le acababa de poner un manotazo para que le bajara a su ánimo autoritario, pues a pesar de que la Suprema Corte invalidó el delito de ultrajes desafió con sostenerlo vigente.

Empecemos por la primera historia. De cuatro municipios que disputaron elecciones el domingo después de que el Tribunal Electoral anuló los procesos de junio pasado en el mismo número de ayuntamientos, Cuitláhuac apenas pudo retener uno de éstos. Sin embargo, la nota se centra en el municipio de Jesús Carranza, donde, aunque usted no lo crea, el candidato ganador no hizo campaña ni emitió su voto pues está encarcelado en el penal de Tuxpan desde el 30 de octubre de 2021. Paisano Rueda Canseco, un ganadero acusado de ultrajes a la autoridad fue postulado por el PT precisamente una vez que la Suprema Corte invalidó el pasado 2 de marzo dicho delito. Pero a pesar de que no se sostiene la acusación y de la orden del máximo tribunal del país, la Fiscalía de Veracruz decidió mantener encarcelado a Rueda Canseco y a más de 90 presos (según la Comisión Especial para Veracruz, antes de su disolución) capturados por el mismo delito.

La derrota de Luis Alfredo Pacheco, candidato de Cuitláhuac García, vía Morena, y otros dos candidatos, o sea tres de cuatro municipios (a pesar de todo el apoyo del aparato gubernamental), nos muestra que en Veracruz la percepción del abuso de poder por parte del gobernador se está generalizando entre la población y que no le están perdonando los abusos cometidos.

El otro golpe a Cuitláhuac García salió desde el centro del país, específicamente de la CNDH luego de que la Fiscalía de Veracruz dejó en el encierro a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, a pesar de que un juez de amparo ordenó su liberación por falta de pruebas. Sin embargo, al ser impugnada esa decisión el operador de Ricardo Monreal se quedó ayer en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. La CNDH aseguró, después de una exhaustiva revisión del caso, que la captura de Del Río fue arbitraria, hubo imputaciones indebidas de hechos y se vulnera el debido proceso y la debida diligencia del funcionario del Senado, por lo que el organismo emitió seis recomendaciones a las autoridades de justicia de Veracruz.

Uppercut: Cuitláhuac García se pasa por el arco del triunfo los ordenamientos de la SCJN, las peticiones de AMLO y ahora ataca a la CNDH. El voto ciudadano ya hizo su primer ejercicio, pero quién lo obligará a hacer que respete la Constitución.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ