El presidente es como el fajador del box

Carlos Salazar Lomelín dejará en unos días la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Y como siempre que termina uno una tarea como ésta, diría, “te queda un sinsabor de las cosas que pudiste hacer, las que dejaste en el tintero —que a veces pesan más que las que realizaste—, pero bueno, el balance personal es satisfactorio”.

Después de tres años al frente de una relación complicada entre empresarios y el presidente López Obrador y de haberse asomado a las entrañas del poder, el exdirector de Femsa volverá a sus asuntos, a sus negocios y a su vida personal. Quedarán atrás los jaloneos con su propio gremio, que también los hubo, por más que siempre ha sido “un buscador enorme de soluciones”, como él mismo se define.

Charlamos de ello y su balance en la estrategia que siguió de no enfrentarse con el gobierno, mientras que otros empresarios le pedían mano más firme. ¿Fue la adecuada, se equivocó?

Salazar nos comenta: Esas llamadas que hacían algunos empresarios de que hay que tener mano más firme, yo siempre preguntaba qué quiere decir eso; cuando me decían ‘es que esto es inaceptable, hay que tener mano más firme’, bueno, pues yo decía: qué es tener mano más firme, qué quiere decir... Y me encontré toda la vida con que no había respuesta.

Nosotros tenemos que enfrentar una realidad, que también es una realidad democrática: hoy, el Presidente está apoyado por una cantidad impresionante de personas, tiene un control del Congreso, puede manejar sus iniciativas de acuerdo a la estructura política que nos rige...“Tener mano más firme es saber argumentar, que es lo que hicimos nosotros”, asienta.

Retoma el comentario del propio presidente López Obrador, luego de la comida de despedida que le ofreció en Palacio Nacional —con Carlos Salazar “no todo fue miel sobre hojuelas”—, demostración de que “nosotros no fuimos a entregarnos”

Sobre la temporada que le cerraron las puertas de Palacio Nacional, después de haber sido un invitado frecuente a emitir su opinión en temas torales, apunta:

“El Presidente creyó que quizás yo andaba defendiendo intereses personales, o medios oscuros, o raros, cosa que no era cierta... No te puedo decir qué pasa por la cabeza de una persona, pero empezamos a ya no tener la interlocución normal que teníamos, nuestras ideas ya no fueron tomadas en cuenta; pero bueno, regresamos. Y lo importante es que regresamos y yo creo que al final, el Presidente se dio cuenta de que nuestra propuesta era genuina y era honesta”.

Después de tantos encuentros y desencuentros en estos años como líder empresarial, la mirada del profesor del Tecnológico de Monterrey hacia Andrés Manuel López Obrador es así: Yo creo que el Presidente sigue siendo una persona muy humana, pero creo que al mismo tiempo tiene un concepto que me llama mucho la atención: él provoca el debate, lo provoca y no se amilana porque lo critiquen, sino que dobla la apuesta y vuelve a la crítica. Y me parece que eso es lo que muchos no han logrado entender; es como el fajador del box, en el ring tira muchos golpes y recibe muchos golpes.

Y no quiero justificar ni que se diga que nosotros pensamos que eso es lo correcto, no, no, no; yo creo que vale la pena cuando uno dialoga, y cuando uno, inclusive eleva el tono en el debate, pero siempre tiene uno que terminar respetando los derechos de los demás, respetando las posiciones que cada quien tenemos. Y esperaría que en este encono que se ha dado a veces en tantos temas, al final demos la vuelta a la hoja y verdaderamente pasemos hacia otra cosa.

•••

GEMAS: Obsequio del presidente ruso Vladimir Putin: “Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta especial de combate”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL