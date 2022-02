Encontronazo CFE-CCE

Habían transcurrido un par de horas de un toma y daca tan contrapuesto en posturas y cifras que, en un momento dado, Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, retó a Carlos Salazar Lomelín a renunciar al Consejo Coordinador Empresarial si le demostraba que sus cifras estaban equivocadas. Lámina en mano, el empresario respondió a su vez que no estaba para pleitecillos de escuela al nivel de “te veo a la salida”, pero pedía a los diputados enviar a las escuelas aquellas tablas presentadas por el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad para que reconocieran si eran realmente adecuados o no sus conceptos.

“No quiero usar adjetivos inadecuados”, retomaba Salazar respirando hondo; pedía “contextualizar”, dejar el debate político “innecesario” y “extremo”. “Esta discusión debería ser económica y comercial, para beneficiar a México y no a la CFE”. Insistía: “Diputados, no se dejen engañar, no hay tales despojos…” Y es que Reyes Hernández abrió ayer el debate a punta de golpes.

De inicio describió: aquí hay unos que defienden a la CFE y a la población más pobre. Y otros que defienden un sistema oligárquico y los intereses de unos cuantos. Era éste su primer párrafo y algunas sonrisas asomaron en los rostros de quienes se manifestaban en contra de la Reforma Eléctrica. Reyes se detuvo un instante y les dijo: “Veo que les da mucha risa, espero tengan argumentos para defenderse a la hora de las preguntas…”.

En ese tono —y eso que no estaba Manuel Bartlett— fue como empezó la discusión en el Parlamento Abierto ante la Jucopo. A los participantes del sector privado no los bajaban de “personeros”, de “mentirosos”, de defender a “saqueadores” y “un sistema de privilegios”.

Tal cual siguió en buena parte de las intervenciones. De un lado, advirtiendo que la reforma nos regresaba a los años 60, que no era buena para México; del otro, reclamándoles operar ilegalmente y quererse apropiar del mercado por una bicoca. Así que para cuando estaban por completar cinco horas de discusión, Carlos Salazar cerró su última intervención con estas palabras: a veces caemos en un diálogo de sordos.

La CFE ha explicado lo que le conviene a la CFE y no a los mexicanos, y utiliza cifras increíbles que sólo tratan de beneficiar a la CFE. Queremos que metan esto en su cabeza: 1) Nos interesa la rectoría del Estado. 2) Nos interesa una CFE fuerte, con las mejores tecnologías y con los mejores costos. 3) Queremos una transición energética y tecnológica adecuada.

GEMAS: Obsequio del expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, desde su cuenta en Twitter: “La actitud del señor López Obrador, en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México”.

