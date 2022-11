Alto al crimen contra niños

Cada día asesinan a siete niñas, niños y adolescentes en México. Y cada día también se reporta la desaparición de 17. En promedio, entonces, cada hora le quitan la vida o la libertad a uno de nuestras hijas o hijos menores de 17 años.

Cada hora. No he podido dejar de pensar en esto mientras reviso datos y escribo este texto. Me llevará dos o tres horas. Y en esas tres horas ocurrirán tres asesinatos o desapariciones de una niña o niño, lo que significará también tres familias sentenciadas a uno de los mayores dolores que pueden irrumpir en nuestras vidas. Un dolor profundo e interminable, sin curación posible.

Los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), basados en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que en uno de cada cinco casos de reporte de desaparición no vuelve a saberse de las víctimas. Ahora mismo hay 17 mil niñas, niños y adolescentes en calidad de desaparecidos.

De las personas menores de edad que son sustraídas de sus familias, 55 por ciento son niñas, y 72 por ciento son mayores de 12 años. La mayoría de los casos de desaparición de menores de 17 años tiene como finalidad la trata, sea mediante la venta o la explotación sexual.

Por otra parte, Redim estima que al menos 30 mil niños y niñas han sido reclutados por el crimen organizado. Difícil imaginar mayor infierno que el que deben de sufrir los propios niños y niñas, así como sus padres y familiares en estas circunstancias.

Como indica el informe de Redim publicado en agosto y titulado La infancia cuenta: niñez y desapariciones, existen, además de los niños desaparecidos, los niños buscadores, aquellos cuya familia es víctima de la desaparición de uno de sus integrantes, ya sea un adulto o un menor de edad.

Los niños buscadores viven una infancia herida por la ausencia. Ven llorar a los adultos, buscar afanosamente, desesperarse, marchitarse. Y son parte de esa experiencia, convertidos ellos mismos en buscadores. Redim relata el caso de una niña que dice vivir en esa oscuridad desde siempre, y de un niño que cuenta que sus padres no lo ven, inmersos en la búsqueda de su hermano mayor.

Sólo dos muestras del hondo dolor en el que sumergen a estas familias delincuentes sin alma. De enero a septiembre de 2022, han sido asesinadas 476 niñas y mil 452 niños, para un total de mil 929 personas menores de 17 años, casi una calca de lo que sucedió en el mismo periodo de 2021, cuando asesinaron a mil 829.

Un promedio de siete cada día. Todo ello sin contar los diversos delitos que se cometen contra nuestras niñas y niños, desde maltrato en sus propias familias hasta abusos sexuales en casas y escuelas, desde atropellos en lugares públicos y centros de trabajo hasta la imposición de la drogadicción.

Nos está faltando decisión, inteligencia y agallas para defender a nuestra niñez de una delincuencia cada vez más cruel y perversa.

POR MAURICIO FARAH

SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS

@MFARAHG

