Laura Bozzo en qué te duele que Eva Daniela obedezca a sus papás y no se tatue

LAURA BOZZO, ¿EN QUE TE DUELE A TI QUE LA NOVIA DE JUAN OSORIO SEA BIEN PORTADA Y OBEDEZCA A SUS PAPÁS Y NO SE TATUE?

¿En que le duele a Laura Bozzo que Eva Daniela, la novia de Juan Osorio sea obediente con sus papás y no se quiera tatuar porque a sus papás no les gusta? ¿Cuál es el problema que sea bien portadita? ¿Por qué le arde a la Bozzo?

Laura acusa: ¿Los papás de Eva Daniela no la dejan tatuarse, pero si la dejan andar con un hombre 40 años mayor?

¡Claro que la dejan ser su novia mientras Juan quiera a su hija y ella lo quiera a él, los papás están contentos!

Laura te quedaste estancada en tu programa: “Que pase el desgraciado” y quieres seguir viendo miseria humana en todos, sin darte cuenta que todo lo que reclamas y de lo que te quejas, habla más sobre lo que tú eres, que sobre lo que es Eva Daniela.

DESAFORTUNADAMENTE PARA SASHA SOKOL EN SU ÉPOCA NO DECÍAN: -ELLA ES INEXPERTA, LUIS DE LLANO SE APROVECHA DE ELLA-. TRISTEMENTE DECÍAN: -SE PESCÓ AL JEFAZO- PERO EN EL FONDO LUIS SÍ SABE QUE FUE ABUSO.

Luis de Llano bloquea lo que realmente pasó con Sasha Sokol, se le olvida que tenía tanto poder que todas querían que las pelara para hacerles brillar en su carrera y que él lo aprovechaba teniendo relaciones sexuales, él dice que no se arrepiente y no pedirá perdón, pero él sabe perfectamente lo que hacía y eso se llama aprovecharse de la soledad, ingenuidad y ganas de sobresalir de una niña a cambio de relaciones sexuales. Sigue diciendo: -En esa época andar con una jovencita no era pecado, no me pueden juzgar retroactivamente-.

Y ¡la verdad es que si lo juzgan por lo que el productor hizo hace 40 años, el 80 por ciento de los mexicanos de esa época tendrían que estar en el banquillo de los acusados!

Tristemente antes decían: -Se pescó al jefazo- y nadie vio que Sasha estaba chiquita, pero hoy eso se llama aprovecharse, se invirtieron los papeles y él aparece como abusivo de una adolescente y toca Luis, que pidas perdón con rodilla en tierra, humillado con el pie encima como seguramente le hiciste a otras cuando querían contigo para que lanzaras su carrera.

PARA TODOS LOS QUE SE PREOCUPAN QUE IRINA BAEVA SE VA A QATAR SIN GABRIEL SOTO, ¡DESCUIDEN QUE IRINA NO SE VA A CASAR CON UN PRÍNCIPE ARABE! SU BODA CON GABRIEL SIGUE EN PIE

Todos los que están preocupados que Irina Baeva se vaya al Mundial de Qatar sin Gabriel Soto, ¡descuiden! Irina no se va a casar con un príncipe arabe que la tenga amarrada! Gabriel está orgulloso de que le den proyectos padres, se siente feliz que su prometida tiene una vida y una carrera propia, eso no significa que no va a haber boda pero tampoco hay ninguna prisa, pueden esperar a que acabe la guerra en Rusia lo cual esperemos sea pronto porque los rusos en cualquier momento le ponen el “estate quieto” a Putin.

