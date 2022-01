Mismas funciones, menos derroche

En estos días, la oposición, mezquina como es y desesperada como está, parece invertir gran parte de su tiempo buscando la forma de desacreditar (con muy pocos resultados) al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El más reciente intento se deriva de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 31 de diciembre, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, mediante el cual se crea la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social y se disuelve el actual Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), cuyas funciones se transfieren a la nueva Dirección General.

Las funciones del INDESOL no desaparecen, simplemente se transfieren a la nueva Dirección General. Se trata de una mera reestructuración interna; pero la oposición, siempre oportunista y mentirosa, ha salido a los medios para tratar de difundir la noticia como un “grave retroceso”, como “ejemplo de la destrucción de las instituciones” y hasta como “vulneración a los derechos humanos”.

La mitomanía de la oposición no es nueva, pero me resulta de pena ajena que acusen “retroceso” quienes insisten en encarcelar mujeres por interrumpir su embarazo; que acusen “destrucción de las instituciones” quienes desmantelaron Pemex, CFE y la seguridad social; que acusen “vulneración a derechos humanos” quienes hicieron de México un país reiteradamente señalado en el ámbito internacional. Me resulta más lamentable que algunas instituciones y organizaciones de la sociedad civil aparentemente no leyeran el decreto y compraran sus mentiras a la oposición. Si lo hubieran leído se darían cuenta de que el traslado de las facultades de una instancia a otra implica que las obligaciones del Estado subsisten, así que no hay ningún retroceso, hay una simple reorganización interna con el fin de economizar recursos y disminuir burocracias doradas. A las y los trabajadores se les preservan sus derechos laborales, ya que los recursos humanos serán transferidos a la nueva Dirección General. Un aspecto muy relevante es que el decreto contempla a la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y se establece que la Nueva Dirección General fungirá como Secretaría Técnica de dicha Comisión y será responsable de operar el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Queda demostrado que no hay retroceso alguno: las obligaciones del Estado subsisten, y hay una simple reestructuración para terminar con el derroche. Mismas funciones, menos burocracia. Las expresiones de la oposición sólo muestran que viven añorando el pasado de dispendio, corrupción y privilegios que llevaron a cabo por décadas, creando más y más estructuras burocráticas para repartir cargos entre sus cuotas y cuates.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO

@BENJAMINROBLESM

