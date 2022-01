México en recesión

El 2021 tuvo que haber sido un año de recuperación. Ese era el plan. Ya saben lo que dicen: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y como si fuera parte de una mala broma se consumó el peor de los escenarios posibles: México está en recesión.

La definición “técnica” de recesión es acumular dos trimestres seguidos con decrecimiento. En el tercer trimestre de 2021 el PIB bajó 0.4% y según cálculos oportunos del INEGI, el cuarto trimestre podría estar acumulando una caída de 0.5% comparado con el tercer trimestre (que ya venía a la baja). Básicamente estamos viendo un escenario económico francamente preocupante.

El FMI tenía proyectado que este año creceríamos 6.2%, pero eso no pasará (revisaron el dato a 5.3% justo este mes). El Banco Mundial nos tiene en 5.7% pero eso no pasará. La Secretaría de Hacienda había pronosticado un crecimiento de 6.3% pero eso no pasará. Según el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, debemos esperar un crecimiento alrededor del 5%.

¿Dónde está el culpable? Como en todo buen problema, no hay sólo una causa. Un factor importante es la inflación de 7% que tardará todo este año en regresar a sus niveles “normales”. Este nivel en el incremento de los precios es un fuerte golpe a la cartera de los mexicanos. Cualquier aumento en la inflación afecta cuánto podemos comprar. Eso afecta el nivel de consumo y, por tanto, en el cálculo del PIB.

Además, este nivel inflacionario nos hace pensar a nosotros los consumidores que algo está fuera de equilibrio y que se viene una debacle. En anticipación a ese posible futuro momento negativo, nos auto imponemos la necesidad de ahorrar (evitar gastar más de lo necesario). Otro punto que afecta el cálculo del PIB.

Y no estamos solos. En todo el mundo se desaceleró la recuperación, o al menos no está llegando en los niveles que se esperaban. Aquí las causas son ligeramente más claras: la inflación que no cede y la impredictibilidad de la pandemia. Todo el mundo está pasando por un frenón.

Quien les diga que ya estamos en plano de recuperación les está mintiendo. No estamos ni cerca. En 2020 nuestro PIB bajó 8.5% y en 2021, cuando en teoría se tendría que haber dado la recuperación, estamos esperando crecimiento de sólo 5%.

Para hablar propiamente de una recuperación y volver a los niveles prepandemia, tuvimos que haber crecido en 2021 más o menos 9-10%. Tenemos estimado la mitad. Apenas llevamos la mitad de nuestra recuperación. Ese es el dato real.