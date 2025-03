Panteón Rococó celebra historia

El 27 de marzo de 1995, Panteón Rococó ofreció su primer concierto en La Faena, una cantina de la CDMX, como grupo abridor, la mayoría de los asistentes eran parte de sus familias, jamás imaginaron que esa banda que iniciaron como escape de su realidad, ahora prepare el festejo de su aniversario 30 con dos fechas en el Estadio GNP en noviembre con su gira “Sonido Rococó”.

“Esta banda surgió como una necesidad de escape de la cruda realidad de lo que vivíamos, había muchas deudas con nuestros indígenas, las sigue habiendo, pero había un fervor emocionante por luchar y pelear por tus ideales, salir a la calle y gritar lo que te lastimaba. En ese contexto nació Panteón Rococó y a través de los años las cosas se fueron transformando en este país, unas para bien, otras para mal… Nos ha tocado ser cronistas de este país y ciudad”, dijo Dr. Shenka, el vocalista.

El músico recordó que el movimiento zapatista y la huelga de la UNAM, fueron algunos de los movimientos sociales que los inspiraron en sus primeros años y actualmente siguen con ese enfoque a la hora de componer, ya que siguen siendo cercanos a las dolencias de la gente y saben que su música entretiene y pone a bailar a muchos, pero también son letras de denuncia que evidencian las carencias que aún hay en el país, de ahí que temas como “La Carencia”, siga vigente.

Pese a los cambios tecnológicos y la forma de consumir la música actualmente, la banda no considera que el sonido de protesta o denuncia sea olvidado por las nuevas generaciones , simplemente hay “otras maneras de concientizar a la gente, el hip hop, por ejemplo, es una muestra clara de lo que sucede en las calles o el corrido tumbado de lo que golpea en otros lugares de la República Mexicana”.

Incluso, Paco Barajas (trombón) y Missael (saxofón) consideran que el mismo género del ska tiene una escena que habla de distintas cosas, pero no cuentan con la difusión necesaria y sienten que eso ya no es culpa de la industria, sino del mismo público que no sale de su zona de confort.

“No nos creemos los dueños de la rebeldía, ni del ska, es más trabajo de la gente ponerle en el buscador nuevas bandas. Hay muchos creadores que hoy en día hablan de muchas bandas de ska, se hace jamaiquino e inglés. Hay una gran cantidad y además los chavos tocan mucho mejor”, detalló Barajas.

Los músicos señalaron que el problema está en que ahora los nuevos grupos tocan más en el estudio y son felices teniendo 60 reproducciones en un nuevo tema, siendo pocos los que se atreven a salir a tocar a la calle y tener como público sólo a unas cuantas personas.

“Nosotros tocábamos en San Felipe y estaba lleno, luego nos movíamos un poquito en la misma ciudad y no llegaba nadie, pero seguimos e íbamos de un lugar a otro, era como algo viral, pero a un nivel de calle. Hoy en día creo que eso es lo que falta, pero de que hay bandas y con muy buenas propuestas, las hay”, agregó.

Sobre cómo apoyarlos, Missael señala que a veces es difícil porque la brecha generacional es amplia, y a veces los jóvenes están más inalcanzables, pero aseguró que quien realmente quiera colaborar con ellos los puede buscar. Recientemente colaboró con Insulini, un artista viral de TikTok.

La banda estrenará disco nuevo a mediados de este 2025.

El grupo le entregó una placa a La Faena para recordar ese primer show.

Shenka está muy de cerca de talentos como Sabino o Santa Fe Klan.

Aseguran que el éxito jamás se les subió a la cabeza, por eso siguen vigentes.

Siempre supieron administrar bien el dinero que las disqueras les dieron.

Para ellos la fiesta de cada concierto es única y la arma el público desde su lugar.

Su gira “Sonidos Rococó” visitará distintas ciudades de todo el país este año.

27 de noviembre es el primer show en la CDMX.

9 discos de estudio tienen.

PAL