En medio de un desastre, que dejó Morena, Toluca llegará a sus 500 años

Dentro de dos meses, casi junto con el equinoccio de primavera y el aniversario del natalicio de Benito Juárez, llegaremos a una efeméride más que relevante para los mexiquenses: la ciudad capital, Toluca, cumplirá 500 años de haber sido fundada, el 19 de marzo de 1522. Una página más de la historia del país, cuyo festejo masivo está en riesgo de empañarse por el desastre administrativo, financiero y social que dejó el ex alcalde de este municipio del Estado de México, Juan Rodolfo Sánchez.

El ánimo de celebrar no depende, ciertamente, de un festejo material. Pero la capital del Estado de México es de los territorios más antiguos de la verdadera Primera Transformación del país (los es La Conquista, transformación que no aparece en el conteo de la 4T), y los toluqueños, que acaban de cambiar de color en el partido que gobierna si ciudad, merecen tener verbenas, discursos, eventos culturales, conferencias de personas expertas en la fundación de esta ciudad y de este nuevo país que surgió tras la fusión mestiza del Viejo y el Nuevo Mundo. Toluca es mucho más añeja, oficialmente, que el propio Estado de México, que no llega ni a los 200 años (su decreto fundacional data del 2 de marzo de 1824).

Sin embargo, la organización de una conmemoración como se merece el municipio donde, además, están asentados los tres Poderes del Edomex, está en riesgo por el desastre financiero que les dejó Juan Rodolfo Sánchez, expanista y hoy morenista de conveniencia.

El ex alcalde de Toluca dejó endeudado con más de mil 500 millones de pesos al municipio, deuda que no tienen ni juntos la mayoría de los 125 municipios del Edomex. Similar a la que tienen, sumados, algunos de los municipios conurbados más gradnes (como Tlalnepantla y Atizapán). Vaya, hay estados enteros que no tienen ningún pasivo, como Querétaro. Pero, ¿Toluca?

Además, las contralorías respectivas han iniciado una investigación por un tema del que poco se ha hablado: los aviadores de la administración municipal. En el trienio de Juan Rodolfo Sánchez –que ya había gobernado Toluca antes– llegó a haber hasta 9 mil empleados en total, cuando la demarcación, para que nos hagamos una idea del desfalco, funciona perfectamente con 2 mil 500 personas, según estimaciones de la actual administración local.

A su llegada, el actual alcalde, el priista Raymundo Carvajal, encontró 7 mil 500 empleados, de los cuales muchos ya no aparecieron el 15 de enero a cobrar, y a otros tantos los están depurando mediante una reingeniería de procesos administrativos. Pero el tema no parará en que se vayan los aviadores; el asunto, afirman fuentes en el Municipio, tendrá consecuencias legales, porque alguien autorizó sus ingresos, alguien más les pagó y, también, alguien firmó y aceptó un salario no devengado. Para todos ellos, hay una investigación en curso, porque hay un daño al erario, tan maltratado, de por sí.

TE PUEDE INTERESAR: El balazo en la sien del PRI / Vergüenzas mexiquenses

Amén de todo ello, el neo-morenista Juan Rodolfo Sánchez dejó al municipio sin patrullas, pues no tuvo recursos ni para renovar el arrendamiento de las unidades o para pagar el remanente y quedarse con el parque vial. El ex alcalde dejó, literalmente, un cochinero en Toluca, pues la falta de pago a los trabajadores del servicio de limpia dejó sin servicio al municipio a fines del año pasado.

Raymundo Carvajal, su equipo y las buenas relaciones que mantiene con el gobierno de Alfredo Del Mazo –del que formó parte hasta hace poco– están haciendo un ajuste en varias áreas para poder pagar nóminas, dotar de infraestructura a la Policía para proveer seguridad, normalizar el servicio de recolección de basura y lograr tener, en un par de meses, un festejo para el municipio que también es conocido como Toluca, la bella.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

MAAZ

SIGUE LEYENDO

Los que dieron la nota en el Edomex

Desde Neza para el Edomex: ¡la 4T!

Montiel o el regreso del Atlacomulco Power