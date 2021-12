Los que dieron la nota en el Edomex

Mañana, a medianoche, terminan su periodo los actuales ayuntamientos y comienza un nuevo trienio. En algunos casos, repetirán quienes encabezan el municipio. En la mayoría, hay jugadores nuevos. El desarrollo de este primer año de gobierno es fundamental para definir los contrapesos rumbo a la elección estatal de 2023, y ésta, a su vez, es fundamental para la renovación del gobierno federal, pues la entidad posee casi 10 millones de votantes.

Así, la mayoría de los municipios grandes experimentaron alternancia tras la elección de este año que termina. Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Izcalli, Toluca y Metepec pasarán de Morena a ser gobernados por la alianza que establecieron el PAN-PRI-PRD. El PRI perdió bastiones importantes en el oriente, como Chimalhuacán e Ixtapaluca; y el PAN, que casi no tenía presencia ya en las municipalidades mexiquenses, no tuvo sorpresas y sostuvo su más grande bastión: Huixquilucan.

Pero, en el camino de 2021 –el año en el que volvimos a asomarnos tras el primer encierro de la pandemia de COVID-19–, ¿quiénes dieron la nota en el Estado de México? Sin duda, los alcaldes y alcaldesas de los municipios mencionados.

En Naucalpan, la ex panista Patricia Durán no logró sostener a la 4T; el cambio duró lo que Manuel Espino duró en el ayuntamiento, acompañando a la presidente municipal. Los escándalos por falta de pagos, principalmente a la Policía Municipal, se dejaron. Igual caso fue el de Toluca, donde el también ex panista Juan Rodolfo Sánchez no logró entregarle la tarea cumplida al Grupo Texcoco, encabezado por Higinio Martínez, quien hizo hasta lo imposible por mantener para Morena la capital del estado, hoy, devuelta al PRI. El desaseo financiero de Sánchez tiene las calles de la ciudad colmadas de protestas de sindicalizados y policías, a quienes no pagó.

¿Quién más dio la nota? Por supuesto que Ricardo Núñez, presidente municipal de Izcalli, que el año pasado reprimió una manifestación ciudadana con policía montada y este año no supo enfrentar el tema de la persecución policiaca (que acabó en muerte) del actor Octavio Ocaña. ¿Quién dio la nota?, Gabriela Gamboa, alcaldesa de Metepec, quien fue exhibida lanzando amenazas a la familia del alcalde electo Fernando Flores.

Pero hubo otros que dieron otras notas: Romina Contreras, alcaldesa electa del PAN de Huixquilucan, quien logró una histórica votación y ganar avasalladoramente su elección. La priista Ana Lilia Herrera, la segunda mujer con más votos en el pasado proceso electoral y la más votada en Edomex, precandidata natural a la elección gubernamental.

¿Quién dio la nota?, Enrique Vargas, coordinador de los diputados locales panistas, quien recién dejó la alcaldía de Huixquilucan y encabeza la oposición en el Congreso local, con una entrevista periodística que le ha dado la vuelta al país entero y se le menciona como el candidato del PAN al gobierno estatal.

Termina 2021, el año, decía, en que volvimos a asomarnos. Pero inicia uno nuevo, uno que trae 125 tortas bajo el brazo. Habrá que vigilar que todas, todos, hagan su trabajo bien. Feliz Año.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

