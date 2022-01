El balazo en la sien del PRI / Vergüenzas mexiquenses

El PRI abrió una evidente fractura en el estado de Hidalgo, de los pocos que aún gobiernan y donde se renovará la gubernatura en junio de este año. La falta de unidad para definir a una persona que busque esa nominación ha generado una división entre las huestes del gobernador Omar Fayad y las del dirigente nacional del partido, Alejandro Alito Moreno, que no ha hecho sino darle más certeza al augurio de las encuestas: que Morena (que ya tiene precandidato, el senador Julio Menchaca) gane esa elección.

Luego que la Comisión Política del CEN del PRI decidiera impulsar una candidatura común en ese estado, junto al PRD y al PAN, y que éste último partido sea quien sigle la nominación, prácticamente dejaron fuera al grupo de Fayad y su candidato, el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix. La medida, estruendosamente criticada por el mandatario hidalguense y expresiones del priismo local, ha denotado lo evidente: que no van a ir juntos, y no sólo eso, sino que podría haber apoyo a otros colores que no sean los del tricolor.

La virtual precandidata de ese consorcio de partidos es la diputada priista Carolina Viggiano, quien será ungida vía el PAN, partido cuyos estatutos le permiten candidatear a una persona que no tenga militancia en esa fuerza política. Públicamente, Alito ha dicho que no pudieron alcanzar un acuerdo de unidad debido a que el actual gobierno estatal ha preparado la entrega de Hidalgo a la 4T.

Pero hay un dato que no sostiene el discurso del dirigente tricolor: en octubre de 2020, en las pasadas elecciones municipales, el PRI de Fayad creció el número de ayuntamientos priistas, que tres años antes habían perdido contra Morena. Pasaron a tener muchos, más algunos aliados por las candidaturas comunes, de las 84 demarcaciones totales de Hidalgo. Y en la pasada elección de 2021, el tricolor de Alito perdió 8 de 8 gubernaturas.

El 22 de noviembre pasado, en Heraldo Media Group publicamos nuestra primera encuesta de intenciones de voto en Hidalgo, dentro de la serie #Ruta2022. El estudio, sin candidatos aún, marcó que Morena aventajaba por 11.5 puntos al PRI, con 38.76% de la preferencia. Así que no se trata de un asunto de perfiles. Tanto Carolina Viggiano como Israel Félix son los perfiles más fuertes para esa candidatura. Es la división lo que vaticina que, el PRI nacional, ya se dio un tiro en la sien para esa elección, si no van todos juntos.

INICIAN ALCALDÍAS

En el Edomex, el sábado iniciaron los nuevos ayuntamientos y se hallaron profusas barbaridades, como que en las arcas de Izcalli, el ex alcalde morenista, Ricardo Núñez, dejó 59 pesos en caja. O que en Coacalco, Darwin Eslava no le dejó al priista David Sánchez ni para la quincena. O que en Toluca, el expanista-morenista Juan Rodolfo Sánchez dejó sin patrullas a toda la capital, porque no previó que no ganaría la reelección y se terminó el contrato. Vergüenzas mexiquenses.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

CAR