La tómbola de AMLO en Hidalgo: Nadie gana

Que la vida es una tómbola y cualquier cosa puede pasar no sólo nos lo decía desde 60 años la cantante y actriz española Marisol, sino que nos lo recuerda a cada momento Morena y su fundador y líder moral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en Hidalgo, no ha sido la excepción.

Esta frase coloquial, que se convirtió en metodología electoral interna del partido de la 4T, se ha reconfirmado en la selección de la persona que contenderá por el Gobierno de Hidalgo el próximo año. Los que parecían seguros, andan patinando; los que parecían marginados, andan resucitando, y algunos que ni fu ni fa, andan en boca de las encuestadoras.

Por ejemplo, el senador Julio Menchaca, el favorito en los corrillos políticos para ser el abanderado de Morena para suceder a su amigo, el actual Mandatario Omar Fayad, no fue incluido en la lista de cuatro nombres que, según, serán los encuestados para medir su nivel de popularidad y así tomarlo en cuenta en la definición.

El Consejo Estatal de ese partido en Hidalgo definió que quienes sean medidos son el diputado Francisco Xavier Berganza; el superdelegado de Morena en la entidad, Abraham Mendoza; la diputada Lizzet Marcelino, y la senadora María Merced González.

Sobra decir que en las charlas de cafetín, las dos legisladoras no eran mencionadas, salvo por la necesidad de incluir el género en la ecuación, y que a Abraham Mendoza no le veían posibilidades, en tanto que a Francisco Xavier le achacaban que ya ha sido tres veces antes candidato, y no deberían considerarlo. Así las cosas, el más seguro no aparece en la lista y los vituperados, así como las olvidadas, fueron incluidos. ¡To-to-tómbola!, diría Marisol.

La verdad de las cosas es que la convocatoria señala que uno de las aduanas para la definición del candidato o candidata es el resultado de la encuesta, y que la definición de los nombres dentro de ésta puede ser propuesta del Consejo Estatal o del Consejo Nacional o de la dirigencia nacional… o de ninguno y ser un acuerdo que se tome en Palacio Nacional. Así que, por ahora, no hay nada para nadie. O lo que es lo mismo: ni serán todos los que están, ni están todos los que serán en ese listado.

Esta semana, personajes que son punta de lanza en el panismo coincidieron en la Ciudad Blanca, Mérida, que alberga el Tianguis turístico 2021.

Ahí estuvieron los Mauricios: Vila, gobernador de Yucatán, y Kuri, de Querétaro, quienes ya se alzan como fuertes perfiles para el PAN en 2024; el primero por la seguridad, y el segundo por su compromiso con la reactivación económica y el turismo, precisamente.

También se le vio al alcalde de Querétaro, Luis Nava, a quien, ya ratificado para un segundo trienio, ya le ven patas de avestruz, no solo de gallo, para lo que venga.

Por cierto, Nava resultó el segundo mejor evaluado entre los alcaldes de las 58 ciudades más importantes de México, con sólo una décima de diferencia del primer sitio que ostenta Adrián Oseguera, de Ciudad Madera, Tamaulipas, en ese ranking que realiza C&E Research.

La evaluación es un promedio de las calificaciones que los ciudadanos dan a sus gobernantes. Buena, la calidad de vida de los queretanos.

En Tepotzotlán, Estado de México, la anulación de la elección municipal del 6 de junio pasado se está poniendo de anaranjado preventivo a rojo intenso, por lo que consideran un despojo del resultado, que favoreció a la candidata del partido naranja, Movimiento Ciudadano, Gely Zuppa.

Una vez más, ha sido cuestionado el fallo y el actuar de algunos miembros del Tribunal Electoral del Estado de México, quien anuló la elección argumentando que hubo un sesgo de la Presidencia Municipal actual, que encabeza el padre de Gely, Ángel Zuppa, quien acudió a un evento de la candidata, fuera de horario laboral.

Ahora, el asunto está en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se espera que, a fines de mes, se dé el fallo. En la clase política mexiquense se comenta que el asunto, más que tener un tinte local-municipal, parece ser un intento por frenar el crecimiento de este partido a nivel nacional, que ha ganado cada vez más espacios.

