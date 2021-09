Para 2024, ¿gallina y no gallo en el PAN?

Con su más reciente ex candidato presidencial en fuga, el Partido Acción Nacional no tiene más que una caballada flaca. Sin embargo, ese pensamiento revela no sólo un profundo sesgo de género (al pensar solo en potros, siguiendo la analogía, y no en yeguas), sino un desconocimiento total de las figuras carismáticas que tienen en sus filas.

Por ejemplo: ayer asumió como Gobernadora de Chihuahua Maru Campos, la panista ex alcaldesa de la ciudad capital de este boyante estado norteño. Y en el evento, al atardecer fronterizo en Ciudad Juárez, se notó que, sí bien en el PAN no se le ve a nadie patas para gallo, sí hay una gallina con mucho qué ofrecer para buscar la candidatura en 2024.

María Eugenia Campos enfrentó una elección de Estado en su propio terruño ¡y de parte de su propio correligionario! En la campaña que la llevó al gobierno estatal, se midió no solamente con los candidatos de Morena que ostentaban en hombros la apreciada marca López Obrador, sino que padeció el acoso del hasta ayer gobernador Javier Corral, panista converso al conveniente morenismo.

En su momento, en este diario, en esta columna y en el espacio Ruta 2021, que condujo mi colega Alejandro Cacho, se retomaron esos señalamientos de acoso, principalmente referidos a la siembra de despensas del DIF en el equipo de campaña de Maru Campos, con presuntos volantes coercionando el voto en favor de la panista. Lo cual no solo resultó falso, sino que fue un cohete que le tiró en las manos al propio Corral.

Frente a eso, ganó la propuesta de la ex alcaldesa chihuahuense. La misma que cautivó las redes sociales con su espontaneidad y los recorridos en tierra con su coherencia y probidad. Cual influencer del servicio público y rockstar del panismo sobreviviente, Maru Campos habló ayer para los chihuahuenses y para los mexicanos, en general, a solo unos metros de la línea fronteriza con Estados Unidos.

Si todo esto no es el anticipo de la crónica de una candidatura anunciada, ¿qué otra cosa lo podría ser? Por cierto, acá en Chihuahua han cambiado un poco aquel refrán: “cuando veas los corrales de tu ex mandatario acortar, pon tus bigotes a remojar”. Parece que se entiende.

TRAGEDIA EN TULA

En medio de la pandemia, al estado de Hidalgo le llovió sobre mojado. Las torrenciales lluvias de los días recientes provocaron la tragedia que ya atestiguamos.

El gobernador Omar Fayad estuvo, recién recuperado dé salmonelosis (no de Covid, cómo soltaron por ahí), presenciando los trabajos de rescate y auxilio. Contó con el apoyo de sus vecinos Alfredo Del Mazo, gobernador del Edomex, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX. Pero la tragedia exige más trabajo.

Ahora, como primera tarea, a la recién instalada Legislatura local -que preside el diputado morenista Francisco Xavier- tocará gestionar y aprobar reasignaciones presupuestales para poder paliar lo que sucedió.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

