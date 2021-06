¿Corrupción en lotenal?

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó claro ayer: el propósito del sorteo que llevará a cabo la Lotería Nacional (Lotenal) el próximo 15 de septiembre tendrá como objetivo devolver al pueblo bienes y residencias que han sido confiscadas; mientras que lo obtenido de la venta de los cachitos será destinado al desarrollo y bienestar del país.

Pero, ¿qué certezas se pueden dar a los ciudadanos, si existen dudas en torno al manejo que se da al interior de los Pronósticos para la Asistencia Pública? Nos lo cuestionamos, debido a que en el equipo que comanda Margarita González Saravia habría tintes de corrupción que implican directamente a Gerardo Oliver Madin Martínez, gerente de Servicios Generales.

En una misiva que llegó a manos de la misma titular de la Lotenal, el servidor público fue expuesto por solicitar un “ofrecimiento” a cambio de dar trámite a las facturas pendientes con Ocram Seyer S.A. de C.V., empresa que tras fungir como proveedora del 1 de enero al 31 de marzo pasado, sigue sin ver el pago por los servicios de limpieza.

Ante este panorama, integrantes de la compañía no dudaron en acudir ante Saravia Calderón para hacer la respectiva acusación, pues la manera de conducirse de Madin Martínez choca de frente con los valores impulsados por la autoproclamada Cuarta Transformación, y sobre todo, con el discurso anticorrupción emanado del máximo mandatario.

Fue así que se solicitó que el funcionario sea indagado por el Órgano Interno de Control, por lo que se configura como una importante tarea para este brazo de la Función Pública, de Irma Sandoval. En tanto, se sabe que el monto con el que se ha castigado a la compañía es por poco más de dos millones 281 mil pesos. ¿Hasta dónde llegarán las indagaciones?

Se trata de un asunto de especial atención, sobre todo ahora que la Lotería Nacional se posiciona nuevamente en el foco de la sociedad por los sorteos que impulsa.

LA RUTA DEL DINERO

Queda claro que la labor filantrópica de la Fundación Mary Street Jenkins atraviesa por un gran reto que ha puesto en riesgo su solidez institucional al estar en entredicho su prestigio ante la sustracción de los recursos que hicieron los familiares del fundador de esa institución. Y es que a pesar de los fallos favorables que han dado diferentes tribunales, los responsables del desfalco se niegan a aceptar esas sentencias para no restituir el dinero. Sobre el particular, existen órdenes de aprehensión tanto de carácter federal como local, lo que no se puede cuestionar ante la opinión pública... A horas que se conozca al ganador de la licitación LA-050GYR988-E5-2021 Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico para Tamiz Metabólico Neonatal, el Órgano de Control Interno del IMSS puede detener la estrategia monopólica del empresario José María Gutiérrez Llama que pretende obtener beneficios.

POR ROGELIO VARELA

