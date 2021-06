Home Office a revisión

Si bien ante la crisis sanitaria el home office fue una alternativa para mantener la economía en movimiento comienzan a verse sus limitaciones.

Como sabe desde octubre del año pasado entró en vigor la NOM-035, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Luisa María Alcalde Luján la cual, de acuerdo con el campo de aplicación, rige en todo el territorio nacional y todos los centros de trabajo, incluido el espacio en casa.

La NOM-35 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo y aplica de igual forma a los empleados que realicen sus actividades desde el hogar.

Empero, un análisis realizado por la división de Servicios Corporativos Globales (GCS, por sus siglas en inglés) de Newmark que preside aquí Giovanni D´Agostino es inminente una nueva NOM para el “trabajo en casa” ya que la actual no es lo suficientemente específica.

En su descripción, la actual normativa contempla rubros que son muy difíciles de aplicar, sobre todo porque el patrón puede influenciar el ambiente físico de trabajo en el hogar y sus horarios solo en cierta medida. Concretamente, las carencias en la NOM-35 que pueden afectar el trabajo desde casa son:

1. Contar con condiciones de trabajo seguras donde es necesario saber hasta dónde debe tener injerencia el empleador en las condiciones físicas y de operación de las casas de los empleados, especialmente por temas de privacidad y presupuesto.

2. No incurrir con cargas excesivas de trabajo ya que se ha visto que excede el tiempo de la jornada laboral y no existe un monitoreo al respecto, y por tanto no se deberían exceder las jornadas o turnos laborales establecidos por la Ley Federal de Trabajo.

3. Y bueno, tampoco exista un adecuado equilibrio entre trabajo y vida personal, lo que se agrave con el stress psicológico por el encierro.

El caso es que mientras dichos aspectos son contemplados por la autoridad y se emite la norma específica para el trabajo desde casa, lo que las empresas para evitar sanciones deben realizar encuestas y/o estudios a los empleados para medir su estado emocional y físico, ya sea dentro de la oficina o en la modalidad de home office.

Ello a decir de los especialistas de Newmark permitirá documentar el cumplimiento de la norma o tomar acción correctiva en su caso, dado que su incumplimiento puede derivar en sanciones y multas.

Como imaginará estas circunstancias también están enviando señales de una baja en la productividad, que es otra arista de la necesidad de modificar cuanto antes la NOM-35, un tema que ya está en la secretaría del Trabajo, pero que requerirá también del dialogo con los empleadores.

La ruta del dinero

Walmart que comanda Guilherme Loureiro, además de ser el jugador fuerte en el sector de supermercados, eleva su apuesta por su negocio de telefonía y anuncia que llevará su servicio Bait a las tiendas de todos sus formatos a nivel nacional a partir de una base actual de 700 mil usuarios.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

MAAZ