Presentan la mirada imperfecta de la fotógrafa Yolanda Andrade

En la antesala de cumplir 50 años de trayectoria, Yolanda Andrade (Tabasco, 1950) demuestra que su cámara sigue siendo una extensión de su memoria y de su sensibilidad. La fotógrafa continúa inquieta, recorriendo el mundo, descubriendo lo oculto en lo evidente.

Prueba de ello, en el Museo de Arte Moderno (MAM) se presenta “Materia imperfecta”, una exposición que permanece abierta hasta el 31 de agosto, que no sólo revisita veinte años recientes de su producción, también traza, con la complicidad de la curadora Carmi Ravello, un mapa íntimo de lo que ha significado para la fotógrafa mexicana habitar la calle como espacio estético, social y emocional.

La muestra, integrada por 35 piezas, propone una caminata sin prisa por las obsesiones visuales de Andrade: la geometría imprevista, el azar urbano, las capas de realidad que se superponen en el espacio público y esa constante búsqueda de lo bello en lo que se resiste a serlo. “No es una retrospectiva ni una antología, es una conversación entre imágenes y tiempo”.

“Materia imperfecta es un concepto que proviene de la alquimia, pero también es una declaración de principios, ya que siempre he rechazado la idea de la fotografía perfecta; prefiero hablar del proceso, del intento, de la intuición. No digo que las fotos se hayan convertido en algo bello, pero esa es la intención, la búsqueda”, explicó.

La muestra, alojada en la sala Manuel Álvarez Bravo del recinto, está dividida en tres núcleos: el primero, abstracto y formal; el segundo, compuesto por imágenes donde los planos se mezclan como si fueran palimpsestos; y el tercero, un registro de lo popular, de lo sacro, de lo mágico y lo tétrico. Una secuencia de imágenes que “trae el afuera adentro del museo”.

En 2024, Yolanda Andrade recibió la Medalla Bellas Artes y, anteriormente, el Mérito Fotográfico (2012), reconocimientos que, asegura, le han dado plenitud, no por los premios en sí, sino por la persistencia.

“Esto es una carrera de maratón. Le digo a los jóvenes que no importa cuánto te tardes en llegar, lo importante es no rendirse”, contó la fotógrafa, quien reveló que el secreto de la creatividad es el trabajo, la constancia y no dejar que otros decidan por ti.

A lo largo de casi cinco décadas, Andrade ha documentado el alma urbana de distintas ciudades del mundo y su obra forma parte de colecciones internacionales, pero es en México, asegura, “donde su mirada encuentra el pulso que la empuja a seguir creando”.

“La invitación está abierta a caminar, mirar, recordar”, concluyó.

ELEMENTOS

La obra que presenta fue creada entre 2003 y 2022.

Es una celebración también a sus 75 años de vida.

Su trabajo es una forma de diálogo entre imagen, memoria y presente. Por eso, no le interesan las retrospectivas como resumen, sino como evolución.

Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, Roma y Lima son algunas de las ciudades que ha documentado con su cámara.

Por Azaneth Cruz

EEZ