Reglas de juego

No hay juego y menos reglas. Lo que rige es la visión única, el abuso del poder, el ruido, la eliminación de adversarios, los casos sin causa, el señalamiento de faltas, el engaño, la distracción, la sorpresa, el ataque por atrás, la queja y el argumento de juego sucio cuando no se consiguen los resultados esperados. Pero como no hay juego, se argumenta que no se viola ni se pasan por alto: el respeto de la ley, las reglas de la democracia, la defensa de los derechos y a las instituciones. En la práctica el estado de ánimo y su razón por la fuerza pretenden imponerse sobre el estado de derecho y los procedimientos debidos.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

dza