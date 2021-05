Certidumbre de rumbo y modo

"Cada vez hay más coincidencia en que el rumbo del país va en dirección al estatismo y se aprecia de manera creciente un modo de gestionar y gobernar más autoritario. No obstante, no hay evidencias de mejoría, una amplia capa social se mantiene expectante de un cambio por venir. La realidad muestra que donde se ha querido implantar hay una mayor situación de pobreza. Se beneficia un nuevo grupo y no se erradica la corrupción y para sostenerse se compran voluntades, se asocia a grupos de interés y se manipula por sistema”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

