Asimetrías y desencuentros

"Sería útil para México contar con una estrategia económica alineada al TEMEC que se firmó entre Estados Unidos, Canadá y México. Claro que nuestra libertad e independencia protegidas, pero reconocida la interdependencia y los retos del cambio. Resulta absurdo no tener agenda con futuro y renunciar a las oportunidades del nuevo arreglo y la dinámica global. Resulta muy obvio que mientras más limitados y débiles nos presentemos en la arena internacional seremos más vulnerables y quedaremos más rezagados. No es aceptable una agenda que no vea al futuro y se quiera anclar en el pasado. ¡Nos conviene sumar y no restar!".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

maaz