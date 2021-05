La familia de Avicii no dio permiso de que Nervo lanzará una colaboración con el sueco

Las hermanas Nervo han estado imparables desde que comenzaron su carrera formalmente en la música electrónica en 2010. Desde entonces han estado en los mejores festivales del mundo y han trabajado con grandes personalidades como: David Guetta, Armin Van Buuren, Alok, Afrojack, Avicii y muchos más.

Seguramente sabes que la canción de Guetta, ganadora de un Grammy, “When Love Takes Over” fue co escrita por las hermanas Nervo. Desde el 2017 obtuvieron el primer lugar en el ranking de DJane, lugar que conservan hasta el 2020 y por parte del conteo Top 100 DJs de DJ Mag, son las primeras mujeres (exceptuando a Smokin Jo) en alcanzar el top 20.

Fueron modelos, son compositoras, cantantes, productoras, DJs y además ambas fueron recientemente madres. Todo combinado a la perfección, en un mundo - el del EDM- que está claramente dominado por hombres.

Platicamos con ellas acerca de sus inicios, ese ingrediente especial que deben tener sus temas, su nuevo track titulado “Gotta Be You” y la canción que co escribieron junto a Avicii y que verá la luz durante el verano del 2021. Esto fue lo que nos contaron:

¿Cómo se enamoraron por primera vez de la música electrónica?

Fue nuestro primer viaje a Ibiza (alrededor de 2005) que probablemente consolidó nuestro amor por la cultura de la música dance, pero siempre nos atrajo la música, por lo que es difícil dar una fecha real en la que nos enamoramos de la música electrónica. ¡Los ritmos más largos, la emoción de ir a un festival de música y todos los recuerdos creados al escuchar música dance hicieron que nos enamoramos de la música electrónica!

¿Quién fue tu inspiración en esos momentos?

Nos gustaba mucho Fat Boy Slim, Chemical Brothers, Armand Van Helden ... Fue más la música dance basada en el Reino Unido lo que nos inspiró.

¿Fue difícil empezar a producir y tocar? ¿Qué fue lo más desafiante?

Tocar fue estresante, porque pasamos de practicar en nuestras habitaciones a “Pacha Ibiza”. Nos presionamos enormemente para ser buenas; técnicamente, durante los primeros años de ser DJ profesionales estábamos muy estresadas. Producir y hacer música es algo privado, ya que estás en una habitación solo, puedes equivocarte, aprender de los errores, etc., por lo que se siente menos aterrador.

¿Recuerdan ese momento en el que se dieron cuenta de que había encontrado "su propio sonido"?

Hubo un momento mágico alrededor de 2014 cuando cada pista que lanzábamos parecía ir al número 1 de Beatport o tenía un gran éxito. Y todos con los que habíamos estado trabajando (Avicii, Guetta, Afrojack, etc.) estaban teniendo un éxito increíble.

Fue aproximadamente al mismo tiempo que nos ofrecieron residencias en Las Vegas y Miami (no solo en Ibiza), así que sentimos que el mundo entero estaba disfrutando la música que estábamos haciendo. ¡Fue un momento mágico!

¿Qué es ese algo especial que todas tus pistas deben tener para ser perfectas para ti?

¡Corazón! Suena cursi, pero muchas de nuestras canciones son muy personales para nosotras. Hay historias de desamor, triunfo, decepción, emoción. A menudo nos basamos en nuestras propias experiencias, pero también en las experiencias de nuestros amigos.

¿Cómo es trabajar con tu hermana las 24 horas del día, los 7 días de la semana?

Tiene sus altibajos. Pero sobre todo es emocionante. Cuanto más envejecemos, más nos apreciamos la una a la otra. Y también nos hemos vuelto más respetuosas con las necesidades de cada quien.

¿Recuerdan tu primer show como DJs profesionales?

Sí, fue en “Pacha Ibiza”. Estábamos abriendo para David Guetta, no había casi nadie, pero aún así, ¡estábamos petrificadas!

Si pudieran, ¿les gustaría cambiar algo de su carrera?

Hubiera sido genial haber sabido un poco más sobre el negocio de la música antes de tener algo de éxito. Desafortunadamente, aprendimos en el camino y fuimos presas de algunas personas aprovechadas.

¿Qué se siente ser chicas en un mundo - el del EDM- dominado por hombres?

Curiosamente, sólo ahora nos damos cuenta de lo sub representadas que están las mujeres en la música dance y es un verdadero honor haber sido acogidas por la industria, tanto por las personas como por los profesionales.

Trabajamos muy duro en nuestro oficio. Estuvimos componiendo canciones para otros durante más de una década y parecía que no íbamos a llegar a ningún lado durante mucho tiempo. Suponemos que en algún momento las estrellas se alinearon y estamos encantadas.

Han logrado cosas increíbles a lo largo de los años, pero ¿cómo se sienten al ser las primeras en llegar al Top 20 en la lista de DJ Mag Top 100 DJs?

Fue increíble ser impulsadas en la escena a través de la competencia de la revista DJ Mag. En 2013 llegamos al número 16. ¡Realmente cambió nuestras vidas!

Hablando de esto, ¿cuál consideran que ha sido su mayor logro hasta ahora?

¡La Maternidad! ¡Y hacer que funcione con una carrera!

Cuéntenos sobre el proceso de creación de “Gotta Be You" ...

De hecho, fue el sello discográfico (Thrive Music) quien nos trajo la increíble voz de Carla. La amamos de inmediato, lo cual es extraño porque normalmente somos bastante territoriales cuando se trata de nuestra música. Así que decidimos trabajar en ello y unos meses más tarde lanzamos el disco. Estamos ansiosos por poder hacer una gira nuevamente para poder tocar en vivo. ¡Hay también algunos remixes increíbles!

También están planeando lanzar una canción originalmente co-escrita con Avicii, ¿Pueden contarnos la historia?

Le enviamos a Tim (Avicii) una idea hace muchos años llamada “Let Me Show You Love (Don’t Give Up On Us)”.

En ese momento estábamos trabajando en muchas cosas con Tim y él terminó co-escribiendo un sencillo nuestro llamado "You’re Gonna Love Again".

De todos modos, Avicii tocó un “demo” en varios festivales y la canción comenzó a aparecer en línea como un disco llamado "Enough Is Enough" y luego Ash (manager de Avicii) lo puso en Youtube como un disco.

Fue un punto muerto hasta hace poco, cuando empezamos a trabajar en un nuevo track. Sin embargo, no será una colaboración con Avicii, ya que su familia no lo permitió.

Hablar de salud mental ha sido un tema importante desde la muerte de Avicii. ¿Ustedes cómo cuidan su salud mental?

La vida de nadie es una línea recta y, aunque somos personas muy positivas, hemos tenido también nuestros traumas. Liv ha estado hablando más recientemente sobre una experiencia profundamente traumática por la que ha pasado y ha sido muy sanador sentir el apoyo que ha recibido. Como muchos, mientras estás en la profundidad de tu trauma es muy difícil hablar de ello. Cuantas más personas discutan sus preocupaciones, menos estigma habrá al hablar sobre la salud mental y, con suerte, eso puede brindar sanación a otros.

Pregunta divertida ... ¿Cuáles son las 3 canciones que nadie puede pensar que escuchan?

Frank Sinatra, Nat King Cole, Gypsy Kings y Moana

¿Algún plan especial para este año? ¿Personal y profesionalmente?

¡Esperamos tener unas hermosas vacaciones de verano una vez que se abran las fronteras!

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ