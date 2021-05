"Salir al frente, hacerse solidario y denunciar el atropello y el abuso de autoridad es una forma de poner freno a la irresponsabilidad en la plaza pública. Lo mismo periodistas que políticos, intelectuales, empresarios, otros gobiernos, movimientos de defensa de derechos, organizaciones de la sociedad, instituciones del estado y otros poderes, cuando son cuestionados sin causa, no pueden no ser acompañados y apoyados por los ciudadanos, con su desacuerdo se combate la injusticia que se comete cotidianamente al señalar o acusar sin bases. El estilo de denuncia que hoy se observa y se sufre, es peculiar y destructivo pero muy redituable para el monopolio del micrófono en la arena pública. ¡No defender la libertad es no defendernos a nosotros mismos!”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

PAL