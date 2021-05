Libertad y justicia sin sesgo

"La libertad y la justicia no son valores en contraposición. Lo son por ideología, pero no lo son de verdad. Ambos se pueden y deben promover conjuntamente, no puede haber libertad para cometer injusticias, ni justicia sin libertad porque sería una transgresión a los derechos naturales y sociales. Así, la libertad de expresión, de disensión o de manifestación, no se pueden limitar sin que se afecte a la justicia. Tampoco se debe aplicar la justicia a discreción, ni quitar a unos lo que les es debido, pero tampoco privar a otros de lo indispensable. Ningún gobierno debe convertirse en ejecutor, parte y juez, ya que su papel es normar, asegurar condiciones y juzgar, cuando fuera el caso, y siempre con apego a derecho y sin el derecho a modo. Los derechos se protegen con y por justicia. La libertad responsable y en el marco de la ley, nunca es incompatible con la justicia”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

