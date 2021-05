"¿Se derrumba la línea 12, la credibilidad de los políticos, o una forma de hacer las cosas? Ojalá fuera lo último y ya no se hicieran las cosas de ese modo, pero desgraciadamente no es así. Bueno sería que se sancionara la irresponsabilidad y el pillaje y no dilatara la acción de la justicia para castigar esa manera de proceder. En ésta como en muchas otras, hay costo en vidas humanas y siempre dispendio y desvío de recursos injustificables y también para cubrir errores o necedades. Se debería en todos los vados de gasto y obra pública, se debería evaluar antes y auditar después, sin sesgo ni intervención del evaluado o auditado. Los recursos son del pueblo, pero los funcionarios y políticos los usan como suyos, evitan la rendición de cuentas y la sanción cuando procede”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

