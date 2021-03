La Alianza PAN, PRI, PRD le hace a Morena lo que el viento a Juárez

La alianza PAN, PRI y PRD no representan una verdadera fuerza real a Morena en los 15 estados donde habrá elecciones en junio entrante, de acuerdo con las encuestas divulgadas ayer en el suplemento especial Ruta 2021 de El Heraldo de México.

De 15 estados en los que habrá relevo gubernamental el partido guinda aplasta a sus opositores en 13 estados. Solo en Querétaro el PAN ganaría si hoy fueran las elecciones y en San Luis Potosí la alianza PRI, PAN, PRD se llevaría el triunfo.

Sin embargo, en esta última entidad el aspirante de la coalición no puede echar las campanas al vuelo porque la diferencia es mínima, por debajo del margen de error con 2.8 por ciento, mientras que en el estado panista hay 12.5 puntos de ventaja.

Los 13 estados donde Morena aventaja son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Colima, Sonora, Campeche, Tlaxcala y Zacatecas.

La diferencia a favor del partido guinda va de 1.7 puntos como en Baja California Sur (donde prácticamente hay un empate) pasando por los 4 puntos de separación y hasta los 26.9 como en Nayarit, gobernado por la alianza PAN-PRD.

Llama la atención el porcentaje de indecisos en todos los estados, el promedio anda en los 20 puntos. Los de ese segmento son los que finalmente inclinarán la balanza.

Pero si hoy fueran las elecciones, la alianza PAN, PRI y PRD le está haciendo a Morena y sus aliados lo que el viento a Juárez. La fórmula, al menos hasta ahora, con la que Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, pensaban ganarle a López Obrador no está funcionando.

No se pierda Ruta 2021 en El Heraldo.

Es fácil verle la cara a los diputados. El auditor cesado en la ASF, Agustín Caso Raphael, encargado de revisar las cuentas de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, por fin acudió al llamado a cuentas ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, pero nada más fue a verles la cara a los legisladores porque dijo que aún no se puede aclarar a cuánto ascendió el monto real de cerrar el proyecto emprendido por el gobierno del expresidente Peña Nieto. Se limitó a decir que su trabajo —terminado en una polémica al determinar que las pérdidas fueron 234% más de lo dicho por López Obrador y luego desdecirse— cumplió con una metodología aceptada a nivel internacional y que la fiscalización no termina y tampoco el proceso de cancelación. Sin embargo, no aclaró por qué emitió entonces un comunicado antes de tiempo en el que él mismo acepta errores en su trabajo y desconoce los resultados finales. Sobre este punto tuvo que haber sido cuestionado con dureza, pero nadie lo hizo. Qué fácil es verles la cara a los diputados.

Uppercut: Cada vez hay más evidencias de cómo Morena le da la espalda a las mujeres. En el Congreso de la CDMX los legisladores y legisladoras del partido en el poder eliminaron de la orden del día un Punto de Acuerdo para que las mujeres trabajadoras tengan la oportunidad de amamantar a sus hijos en los centros de trabajo. Cristian Von Roehrichm del PAN, lamentó que sin argumentos de por medio la bancada del partido guinda haya bajado su propuesta.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

rcb