Sigue viva la posibilidad de que Salgado Macedonio sea gobernador, por Morena o por otro partido

Bajada POR EL MOMENTO la desafortunada candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por MORENA, la cuestión es de quien pueden echar mano para sustituirlo. Por lo pronto, NO se ha manejado el nombre de Pablo Amílcar Sandoval, ex delegado federal en la entidad y hermano de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira. Quienes se mencionan son el abogado, empresario y ex senador Luis Walton Aburto, de 71 años, quien como alcalde de Acapulco dijo que las turistas españolas asaltadas y violadas en penoso incidente lo fueron ¡por estar borrachas y drogadas! y también la senadora Nestora Salgado García, ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, acusada y detenida en 2013 por secuestro y delincuencia organizada; por donde se le vea, son propuestas nada envidiables. Ojo, la candidatura de Salgado Macedonio tiene de la greña a los grupos de Citlali Hernández que la rechaza y de Mario Delgado que ya no sabe como mantenerla porque es orden del dueño del partido. Todo indica que esa candidatura SE MANTENDRÁ hasta que la Comisión de Elecciones de Morena evalúe la resolución, lo que le da al presidente la posibilidad de volverlo a colocar contra viento y marea, como lo ha hecho hasta hoy. Además, la baja de su candidatura por MORENA no le prohíbe al autollamado Toro poder competir por otro partido, previo pacto convenido, no olvidemos que los compromisos de su jefe el presidente con diversos grupos son muchos en la entidad.

Tan serio e intelectual que se veía, pero finalmente la decisión de sus víctimas de denunciarlo derrumbaron el mito de Andrés Roemer, quien de escritor y aglutinador de talentos en eventos como La Ciudad de las Ideas, terminó por ser echado por la puerta trasera como embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que dejó en claro su tolerancia cero a cualquier forma de acoso. Fue la denuncia de una joven bailarina, víctima de abuso sexual de Roemer, lo que destapó una serie de al menos seis acusaciones de otras de sus víctimas. Sin embargo, por sus características, el señor Roemer bien puede ser candidato de MORENA a algo. Cumple con los requisitos.

Reynaldo Javier Soria, esposo de Basilia Castañeda, otra de las víctimas de violación de Félix Salgado Macedonio cuando tenia apenas 17 años, me dijo estar dispuesto a solicitar asilo político en algún país como Canadá, porque teme represalias del candidato de MORENA, una vez que aunque a éste le han suspendido la candidatura al gobierno Guerrero, todavía puede ser gobernador. Triste destino para Soria, quien orgullosamente se dice fundador de MORENA, en su momento operador político del mismo Salgado Macedonio y hoy, sólo ve en el destierro la manera de salvar su vida y la de los suyos porque sus ruegos de justicia no han sido escuchados por el presidente. Que pesado se llevan los morenos...

La escasez de vacunas anticovid, el enfrentamiento con las feministas, el desafuero de García Cabeza de Vaca, la candidatura de Salgado Macedonio, son algunos de los temas que han llevado al presidente López Obrador a una caída sostenida en el presente mes, según cifras de Consulta Mitofsky. Sábado 6 de febrero: 59.8%, sábado 13: 58.7%, sábado 20: 58.4% y sábado 27: 57.7%, su nivel más bajo en el año.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

