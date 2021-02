El pleito entre América y Atlas por 3 puntos

Una vez más se ha dado una de esas situaciones que hacen ver a la Liga MX como de baja categoría. Se pensaría que una liga que genera tanto dinero y que se presume como una de las mejores del continente tendría un reglamento claro, pero no, al menos no en México. Una “laguna” o “área gris” en las reglas hizo que se diera mucho morbo por el partido entre América y Atlas.

Del lado del Club América se cometieron errores infantiles, como dejar calentar con el grupo y luego en la banca a un jugador que no está debidamente registrado, que ya se sabía que no iba a participar en el partido. Federico Viñas hizo ejercicios precompetitivos, se sentó en la banca y hasta que les llamaron la atención se fue de la zona de los suplentes. Increíble que en el club “más grande” de México se presenten estas situaciones de liga amateur. El responsable debería pagar los platos rotos.

Del lado del Atlas tenemos a un equipo que vive eternamente coqueteando con el descenso. Sin embargo, durante seis largos años (vamos a completar el primero de ellos) ningún equipo de la Liga MX se irá a la denominada Liga de Expansión, antes conocida como Ascenso MX. No habrá castigo deportivo para el peor equipo, sólo una multa que, más allá de dar un escarmiento, dejará a los equipos con menos recursos para competir. En virtud de esta situación de “no descenso” Atlas va a seguir en Primera. Tan triste ha sido su desempeño en la cancha que únicamente en la mesa pudieron ganar.

Volvamos al reglamento, en los lineamientos de la liga se habla de alineación indebida cuando un jugador no registrado participa en el encuentro. El problema viene en la definición de “participación”. Si bien Viñas no jugó y no pisó el terreno de juego durante el partido, sí estuvo alrededor de media hora en la banca. El castigo parece desproporcionado para una infracción minúscula, no obstante, el Club América debe acatarlo, porque se equivocó, por más injusto que parezca el castigo.

El Atlas, por otra parte, tenía argumentos para buscar esos tres puntos que no pudo ganar en la cancha, así, sumó más de lo que merecía; pero de nuevo, la poca claridad en el reglamento se lo permitió. Lo que parece increíble es la actitud del entrenador rojinegro, Diego Cocca, el estratega argentino mencionó que cuando observó a Viñas calentar, tuvo que cambiar su esquema y su estrategia para el partido; ¿todo su parado se basa en un jugador? Suponiendo que así fuera ¿Viñas es tan determinante como jugadores de la talla de Messi o Cristiano Ronaldo como para condicionar la estrategia de un partido?

De cualquier forma, en el futbol de Primera División no puede darse que un futbolista que no está registrado para participar esté “haciéndose pato”, calentando y sentado en la banca, punto. Del otro lado, las palabras de Cocca lo dejan peor parado a él que a las Águilas, sólo exhibió su falta de trabajo. El cuento terminó en favor de los Zorros” pero realmente poco servirán esos tres puntos para su causa. Pedimos seriedad en el futbol, únicamente eso. Ojalá este tipo de detalles se corrijan pronto.



