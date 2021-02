PSG y Mbappé ¿contendientes reales en Champions?

El PSG volvió a dar muestra de que es un equipo serio. El mal momento que vivieron el primer semestre parece haber quedado atrás. Esa inercia negativa los tiene segundos en la Ligue 1 (el Lille es líder), ha sufrido con muchas lesiones, el cese de Thomas Tuchel y problemas en el funcionamiento. Ahora con Mauricio Pochettino en el banquillo, el barco se ha ido enderezando y en el Camp Nou dieron una cátedra, dejando al Barcelona desahuciado en Champions.

Sin duda, fue una noche que Kylian Mbappé no olvidará. Al igual que su equipo, tuvo un semestre complicado en el cierre del 2020. La resaca de la final de Champions, la pérdida ante el Bayern Múnich y un bajón de nivel en general. No obstante, el joven le marcó un hat trick al Barça en su propia casa, en una fase de eliminación directa, algo nunca antes visto en la Champions League, no al menos en estas instancias definitorias. Sin Neymar y sin Ángel Di María, demostró de qué está hecho, se cargó el equipo al hombro.

Pochettino le pasó por encima a Ronald Koeman. Obviamente Mbappé es la figura, pero el partido de Leandro Paredes y Marco Verratti es de un nivel superior. El PSG le quitó la media cancha a uno de los equipos que es especialista en la posesión de balón y que suele dominar esa zona del campo. Esto es sólo un partido, claro, pero en la liga han venido de menos a más y se nota un cambio importante, justo en la parte más complicada de la temporada.

En Europa el gran favorito es el Bayern Múnich y después el Manchester City, los equipos que mejor juegan y mejor ritmo han mostrado. Pero acercándose a ese nivel está este PSG que, una vez que recupere a sus lesionados, debería ser un contendiente a todo. Dejaron la vara muy alta la campaña anterior, así que este año tendrán que volver a pelear por dominar el futbol en Europa. Aunque en el futbol nada está escrito, el mismo PSG lo sabe bien, ya que hace cuatro años el Barcelona les remontó un 4-0, la diferencia está en que aquella vez la vuelta era en territorio catalán y con público.

En cuanto a Mbappé, no podemos decir que ésta es su graduación, ya fue campeón del mundo, pero sí podemos decir que tiene la capacidad de ser el hombre importante que aparece en los escenarios más exigentes, aunque no cuente con sus mejores socios. Parece ser el heredero al trono de Messi y Cristiano Ronaldo, no sabemos aún si alcance ese nivel, pero seguro que será el rostro del futbol en los próximos años. Ya no hablamos de una promesa, el siguiente paso será irse a una liga mucho más exigente y por supuesto, conquistar la UEFA Champions League. Tal vez el 2021 sea el año en que hace ambas.



POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI