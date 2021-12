Ve Atradius oportunidades para México en 2022

Después de casi 20 años de trabajar en Atradius, aseguradora de crédito, Karel van Laack, CEO en México, se jubilará a principios de 2022 y llegará Stéphane Feytmans a la firma que termina el 2021 como líder en el mercado mexicano, dejando de lado a competidores como Solunion, Coface y Cesce.

Antes de dejar el cargo, van Laack afirma que el mercado de seguros de crédito para empresas en México está en etapas iniciales, con un valor de mil 536 millones de pesos en el 2020, y de 912 millones de pesos al segundo trimestre de 2021, por lo que puede duplicar su tamaño en los próximos 5 ó 10 años.

El problema que observa en el mercado mexicano de seguros, es que por cuestiones culturales los mexicanos prefieren no asegurarse. Sin embargo, no es lo mismo querer pagar a no poder pagar, y debe entenderse que hay riesgos que no se pueden prevenir por más maravillosa que sea la relación entre una empresa con su proveedor.

Van Laack asegura que hay cuatro riesgos en el crecimiento económico de México para 2022 y que son: la inflación, problemas de suministro, los bajos niveles de inversión y el incremento de las tasas de interés.

Considera que también hay que tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado y la existencia de la variante ómicron del virus SARS-Cov2 “es una advertencia de que todavía no estamos del otro lado, que tampoco es algo terrible porque ya aprendimos a vivir con cuidados sanitarios”.

Entre los puntos a favor está el que México es un gran receptor de remesas, lo que ayuda a impulsar el consumo sobre todo en las familias de bajos ingresos.

México también tiene a su favor que al romperse las cadenas de suministro, empresas de Estados Unidos se dieron cuenta que requieren proveedores cercanos y hay proveedores que buscan relocalizarse cerca del mercado estadounidense, por lo que México es una opción que se debe aprovechar.

Recuerda que la economía mexicana ya estaba en recesión desde el 2019, por eso afectó más la pandemia al llevarnos a -8.5% del PIB, afortunadamente en el 2021, ya hay recuperación, con la cual tuvieron que ver factores importantes como las remesas.

Festeja 60 años

El organismo de mayor representatividad del sector plastiquero, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, cumple este 12 de diciembre 60 años. Cabe resaltar que ha alzado la voz para transitar del modelo lineal en el que se consume y se desecha, al de Economía Circular basado en las 5R´s de Reducir, Reusar, Reciclar, Rediseñar y Repensar, lo que se ha hecho hasta ahora.

Además, participa en los avances del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, que se firmó en diciembre de 2019 en el Senado de la República.

A pesar del panorama complejo al que se enfrenta el sector, derivado de las prohibiciones y afectaciones por la pandemia del Covid-19, éste sigue de pie e innovándose a las necesidades de sustentabilidad y del mercado.

Cash

El desarrollo de nuevas normas técnicas permite la apertura de más mercados e intercambio de mercancías, incrementado la competitividad del comercio internacional; al respecto NYCE que lidera Carlos Pérez, y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) de Mauricio Céspedes, firmaron un convenio con el fin de fortalecer las actividades de normalización y estandarización entre México y el país centroamericano, convirtiéndose así en aliados estratégicos en la materia a nivel Latinoamérica.

NYCE es el Organismo Nacional de Normalización con presencia en sectores de electrónica y telecomunicaciones, entre otros; ha desarrollado más de 600 NMX´s, mientras INTECO es el Ente Nacional de Normalización que representa a Costa Rica, ante organizaciones regionales e internacionales como ISO, IEC y COPANT.

POR MILÉN MÉRIDA CASTRO

FINANZASALPORTADOR@GMAIL.COM

@MILEN_KA

MAAZ