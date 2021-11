¿A quién vas a llamar? ¡Ghostbusters!

Después del rotundo fracaso que resultó la versión femenina de Cazafantasmas de 2016, hoy la franquicia busca sacarse la espinita con Ghostbusters: El Legado, cinta que apela a la nostalgia para triunfar en taquilla, pero ¿Acaso lo logra? Pasen a leer.

Todavía recuerdo hace cinco años, ese fatídico día que llegué de por sí, con muy pocas ganas para ver la nueva versión de Cazafantasmas, con puras mujeres como protagonistas, cuando nos informan nuestros amigos de Sony Pictures, que la copia de la película que nos pondrían venía doblada al español. La mayoría nos quedamos a ver la cinta porque no nos quedaba de otra ya que en los siguientes días se estrenaba el filme y habría que verlo para hablar de ello en nuestros respectivos medios. Antes de seguir debo explicar que no me gusta ver películas dobladas al español a excepción de las animadas. Me gusta verlas en su idioma original, el que sea. Así con Cazafantasmas, no pude. Me bastaron 20 minutos para después abandonar la sala de cine. Esto es algo que nunca hago. Aunque la película sea mala, siempre la veo de principio a fin para poder reseñarla como se debe. Sin embargo, lo que estaba sucediendo frente a mis ojos, fue mayúsculo. Yo creo que el hecho de que estuviera doblada, me puso de muy mal humor y eso no ayudó en nada a la de por sí deficiente versión de un clásico. Después, ya con más calma, y en su idioma original, vi el filme completito y aunque tenía algunos chascarrillos que me hicieron esbozar una que otra sonrisa, la realidad es que dicha película nunca debió haber existido. Esto de que ahora, se hacen versiones femeninas o muy diversas en cuanto a raza, preferencias sexuales y demás, para ser inclusivos o políticamente correctos, yo no estoy de acuerdo. Es una línea muy delicada la que se está cruzando y creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ya existía así como era, que así se quede. Con sus virtudes y defectos. Creo que la inclusión se tiene que ver reflejada de manera inteligente en las historias. Lo ideal sería escribir guiones de todos los grupos étnicos y géneros para que entonces la realidad se vea bien reflejada y no forzar las cosas para que después el resultado no sea el esperado.

Después de expresar un punto de vista que traía atorado en mi ser, ahora sí, prosigo con la crítica a Ghostbusters: El Legado. Aplauso de pie a la franquicia. Vaya manera de levantarse después de los catorrazos que se pusieron con aquella versión femenina. Esta nueva cinta es básicamente una secuela de las originales de 1984 y 1989. Ocurre tal cual 30 años después de las aventuras de Venkman, Stantz, Spengler y Zeddemore. Y ahora le toca a los herederos, protagonizar una nueva historia. Eso me encantó, además de que cuenta con la participación de los cazafantasmas originales. Perdón por el spoiler, pero creo que es algo que ya está en todos lados empezando por el trailer. La elección de elenco fue un gran acierto desde Paul Rudd, hasta los más jóvenes, pero sobre todo vale la pena hacerle mención especial a Mckenna Grace, quien hace un gran papel como la nieta de Egon Spengler. La cinta es hermosa, nostálgica, muy pero muy divertida y tiene mucho corazón. Así es como se deben hacer las cosas carajo. Es dirigida por Jason Reitman (Up in the Air, Juno, Thank you for smoking), cuyo padre dirigió en los 80 esas dos primeras maravillosas películas de Cazafantasmas.

Hace mucho tiempo que una película no me hacía llorar de la risa, pero de salir con dolor de estómago, pero al mismo tiempo me hizo berrear de nostalgia. Es muy difícil que una misma película provoque esos dos sentimientos. Así es que háganse un favor y corran a ver Ghostbusters: El Legado, una cinta super familiar que sin duda se puede gozar con los más jóvenes del hogar.

