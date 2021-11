HBO Max agregó a su catálogo esta aclamada película con Ryan Gosling y que te recomendamos ver

Ryan Gosling ha tenido una carrera en crecimiento, algo que ha logrado gracias a sus actuaciones destacadas y memorables, lo que le ha ganado un lugar en la mente de las personas que lo ven por su trabajo y no sólo por su imagen, algo que tuvo que cambiar para el personaje que interpretó en una aclamada película que se estrenó en 2012 y que ahora puedes ver en HBO Max.

Bajo la dirección y con el guión de Derek Cianfrance, en 2012 se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto la película El lugar donde todo termina (The place beyond the pines), la cual contó con un gran elenco como fue: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta, Ben Mendelsohn, Rose Byrne, Mahershala Ali y Bruce Greenwood.

El filme recibió principalmente críticas positivas, por lo que fue considerada como una de las historias más sólidas e interesantes que se estrenaron durante el festival, mientras la música, que fue compuesta por Mike Patton, también se posicionó como una de las más buscadas y recomendadas entre el público.

Gran parte del éxito de El lugar donde todo termina (The place beyond the pines) radica en la narrativa de las tres historias, así como las consecuencias que con llevan las decisiones del pasado, lo que llevará a los espectadores a un momento de reflexión y análisis mientras se va revelando una trama entrañable.

¿De qué trata?

Luke (Ryan Gosling), un motociclista que trabaja como especialista en un espectáculo viajando de una ciudad a otra, se reencuentra con una antigua y breve novia, Romina (Eva Mendes), y descubre que recientemente ella ha tenido un hijo de él, Jason.

Decide dejar la carretera, establecerse y trabajar como mecánico, esto con el objetivo de recuperar el cariño de Romina y poder cuidar de su hijo.

Sin embargo, las cosas no salen como Luke lo había planeado, porque la falta de dinero se vuelve una constante, y ante este escenario sólo ve una salida cuando su jefe Robin (Ben Mendelsohn) le propone robar bancos aprovechando lo hábil que es con su motocicleta.

El camino que tomará Luke lo llevará a conocer al policía novato Avery Cross (Bradley Cooper), quienes tendrán un enfrentamiento que les podría costar la vida y afectar de manera colateral a otras personas.

El lugar donde todo termina (The place beyond the pines) conquistó al público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en donde fueron aplaudidas las actuaciones de Gosling y Cooper, además de que la historia les resultó interesante, emotiva y que lleve a la reflexión.

Por su parte, sitios especializados como Rotten Tomatoes le brindaron una calificación de 78 por ciento de aprobación a la película, mientras que Metacritic le otorgó una puntuación de 68 por ciento, por lo que el filme habría gustado a la mayoría de los usuarios de estas plataformas.

La película tuvo un estreno limitado en cines, debido a que se trataba de un filme independiente, además de que su producción únicamente contó con el presupuesto de 15 millones de dólares, por lo que sus ganancias fueron de 47 millones de dólares, lo que se podría considerar como un tibio éxito en taquilla, ya que triplicó su inversión.

El director Derek Cianfrance, quien había trabajado en 2010 con Ryan Gosling en Blue Valentine, aseguró que el papel de "Luke" lo había escrito específicamente para el actor, por lo que dijo que si no hubiera aceptado interpretar el rol no habría llevado a cabo la película.

Lo anterior fue lo que convenció a Gosling a tomar el papel y entregar una maravillosa actuación, que le valió el reconocimiento del público y de los premios Premios Satélite, en donde estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor.

Así que si tienes una cuenta de HBO Max y tienes ganas de una película emotiva, reflexiva y con excelentes actuaciones, no te puedes perder El lugar donde todo termina (The place beyond the pines).

Sigue leyendo

HBO Max tiene la película más polémica que ha protagonizado Ryan Gosling y que necesitas ver

Vin Diesel se consagró como actor de acción y ciencia ficción gracias a esta película que puedes ver en HBO Max

HBO Max: esta película de terror se basa en un libro de Stephen King y necesitas verla si eres fan del escritor