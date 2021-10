Venom rumbo al Universo Cinematográfico de Marvel

Uno de los villanos más temerarios de Spiderman llega a la pantalla grande para tratar de reivindicarse luego de un primer intento fallido. ¿Pero será que Venom logra convencer a los fans más aguerridos del cómic para adentrarse de lleno al Universo Cinematográfico de Marvel?

Yo no no sé ustedes, pero desde que me enteré que venía una secuela de Venom, no me dio buena espina pues recordemos que la primera entrega no fue nada exitosa. De hecho sin temor a equivocarme, podríamos decir que la cinta fue considerada una de las peores películas del 2018. Me apena mucho decirlo porque recuerdo que fue todo un placer y una grata sorpresa entrevistar a Tom Hardy por aquella primera película y conversar sobre los procesos emocionales por los que tuvo que atravesar para darle a su personaje la dualidad que se necesitaba para llegar a Venom. Claro, en ese momento, no vislumbrábamos que el filme no iba a ser del todo aceptado por la crítica y mucho menos por los fans de los cómics, particularmente los de Spiderman.

Tres años después y dejando la pandemia completamente de lado, Tom Hardy hace un segundo intento por llevar a buen puerto al personaje del cual ya se apropió por completo, pues además de ser protagonista de la cinta, es productor y guionista de la misma, lo cual me parece fue un acierto pues en el desarrollo de este antihéroe se nota la mano de Hardy, quien además de ser un gran actor, es bastante creativo. Otro punto positivo que tiene Venom: Carnage Liberado, es la dirección del maravilloso Andy Serkis, quien consigue la oscuridad que una película como ésta, necesitaba, pero al mismo tiempo es divertida y muy entretenida. Si alguien sabe de eso es Serkis, quien en 2018 también logró darle un giro totalmente distinto a la clásica historia de El Libro de la Selva, con la dirección de Mowgli. Obviamente no podemos dejar de mencionar lo que como actor y creador de personajes ha conseguido como lo que hizo con el increíble Gollum en la saga de El Señor de los Anillos o la interpretación de Caesar en El Planeta de los Simios. Así mismo, la inclusión de Woody Harrelson como el villano Carnage, fue muy buena, aunque en momentos me parece un poco sobreactuado, pero supongo que eso le da una mayor credibilidad al personaje que como todos saben es un asesino serial que tiene algunos tornillos zafados.

A pesar del fracaso de la primera cinta, Venom: Carnage Liberado, le da completa continuidad a su antecesora, incluidos los créditos finales de la misma en donde desde 2018 vimos que sería Harrelson quien interpretaría a Carnage. En esta segunda entrega vemos ya una relación mucho más estrecha entre el periodista Eddie Brock y el simbionte Venom, quienes en una especie de relación tóxica, tratan de hacer sus vidas de la mejor manera a pesar de los retos que se les presentan en frente como la amenaza de Carnage, quien tras morder a Brock, adquiere un poco de la materia alienígena de Venom para convertirse en el villano de villanos de la historia. No me gustaría contar más de la cinta para que la puedan disfrutar como yo lo hice. Porque sí, es una película muy entretenida, que me sacó un par de carcajadas y bastante llevadera. No me gusta el desenlace que tienen los villanos y no me cambió la vida pues desafortunadamente no logra el efecto de Avengers o muchas de las cintas del UCM, pero me queda claro que es un mucho mejor ejercicio que la primera entrega. Eso sí, recomiendo ampliamente que no se pierdan la única escena post créditos que hay porque se revelan datos importantes que ligan a Venom con el UCM.