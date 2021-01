Susana González ¡volvió a cometer el mismo «delito»!

Lo hizo de nuevo. Sí, Susana González incurre en el «pecado» que ya se le ha hecho costumbre. ¿Cuál? Robarle cámara a la protagonista de la telenovela. Sus cualidades como actriz son tan bastas que ya suman tres las veces que opaca por completo a la heroína de la historia. Enumero: le hizo sombra ¡por completo! a Ana Brenda Contreras en 'La Que No Sabía Actuar' ('La Que No Sabía Amar'). La misma le aplicó a Silvia Navarro en 'La Candidata'. Y repite el «delito», pero ahora contra Angelique Boyer, ya que sin misericordia la desvalijó en 'Imperio de Mentiras'.

CONTINÚAN LOS CAMBIOS EN 'HOY'

Siguen rodando cabezas en el matutino de Las Estrellas. Ahí se continúa recortando a quienes según "no dan rating". El primero en ser echado fue Pedro Prieto. Después siguió Liz Torres y su sección 'A que no sabías'. "A que no sabías que ya no se te necesita en el programa" le notificaron a la susodicha el día que le dieron las "gracias". La tercera baja la recibió Jorge el 'Burro' Van Rankin. Y hace un par de días Samia (la comedianta e imitadora) fue avisada que sus servicios dejan de ser requeridos. ¿Quién seguirá? ¿Marisol González? ¿Elizabeth Álvarez? ¿Quién?

DOS YA DIERON EL SÍ Y DOS HAN DICHO "NO"

Patricia Chapoy Acevedo le ha extendido invitación a todas las exconductoras y todos los exconductores de 'Ventaneando' para asistir, el viernes, al especial de dos horas con el que va a celebrarse el 25 aniversario del programa. A nadie se le ha excluido. Todas y todos han sido considerades. Dos exconductoras ya confirmaron su asistencia. Se trata de Horrora Valle e Inés Gómez Mont. En cambio Martha Figueroa y Atala Sarmiento se han rehusado, hasta ahora, a participar. Ojalá la titular de 'Ventaneando' consiga convencerlas.

ELLA ES LA PROTAGONISTA

Se lo tenían muy guardado, pero ya sé quién es la protagonista de 'Malverde, el santo patrón'. ¿Su nombre? Ariadne Díaz. Sí, ella llevará el rol estelar en la serie cuyo protagonista masculino es Fernando Colunga.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Ayer 'Ingrid & Tamara' (MVS Radio | 102.5) cumplió 100 emisiones al aire. Lo que más disfruto de dicho programa (cuyas titulares son Ingrid Coronado y Tamara Vargas) son las participaciones la chef vegana Natalia Delgado y el cronista Sergio Almazán.

SERÉ BREVE

El que necesita que le metan el p#%* es él. Y lo que también necesita ¡y con urgencia! es una terapia para aprender a controlar su ira, pues de no hacerlo el día menos pensado va a toparse alguien igual que le reviente la cara o peor aún, le meta un plomazo.



