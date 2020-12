Urge integrar círculo médico para enfrentar la pandemia

¿Estamos desperdiciando nuestras vidas?

Qué bueno que el licenciado Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS tiene la oportunidad de escribir para un diario sobre la situación que guarda el instituto en todas sus áreas. Nadie mejor que el director para señalar errores y aciertos de esa valiosa institución de seguridad pública nacional. Esta es la oportunidad para convertirla en una de “primer mundo”, tal como lo desea el señor presidente.

Bien por el propósito y la oportunidad de dar a conocer todo lo relacionado con la transparencia, eficiencia y carencias, sobre todo, en los servicios médico-sanitarios del IMSS. Pero, de nada valdrá, y esto sí es seguro, si esta valiosa información pública no es compartida con aquellos medios que deseen también publicarla, y se convierta en “confidencial o privada”. Dado que no es una información comercial u opinión particular, sino la de un alto servidor público, lo idóneo, lo realmente correcto, es que deba ser compartida para conocimiento de todos. Eso es justamente lo que ha hecho falta, que alguien desde una trinchera privilegiada de a conocer lo que prevalece en las entrañas de la complicada administración pública, y tratándose de nuestra salud, con mayor razón. Estamos seguros que a todos gustaría.

Amable lector: Estamos en riesgo de quedarnos sin médicos, sin hospitales, sin escuelas, sin empresas, sin trabajo, sin salud y hasta sin vida. No es mal presagio, ni sensacionalismo, sino la lógica de la terca realidad. Los miles de contagiados y muertos diariamente así lo indican y no es nada nuevo. No son tiempos de alabar y quedar bien con aquellos que, a sabiendas de que las cosas se están complicando, lejos de actuar como se debe, las complican aún más. Tampoco son tiempos de reconocimientos ni de premios al mejor y valiente profesional de la salud, que se lo merecen, claro, y mucho menos al mejor trabajo periodístico. Lo sensato es esperar a que todo esto se termine y entonces sí, a reconocerlos. Pero, tal parece que esto apenas está comenzando…

Lo que urge, como ya lo hemos señalado, es la integración de un “círculo médico” para enfrentar este terrible mal que está acabando con todo. La vacuna apenas será un paliativo-esperemos que funcione como se espera-en medio de esta catástrofe sanitaria y socioeconómica global. De no hacerlo, el tiempo nos hará recordar nuestra ignorancia y debilidad para actuar en consecuencia. Y prueba de ello es que el famoso virus ya está presente en casi todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, y el agua no podría ser la excepción. Y prueba de ello está en la siguiente información periodística publicada por EL UNIVERSAL el 20-10-20.

-La directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología (CIDEA) Mayra de Torre Martínez, alertó que con la cuantificación del virus del Covid-19 en aguas residuales, se detectó que, en junio, Pachuca registró 100 mil casos de contagio del virus. Este proyecto fue puesto en marcha para conocer la incidencia del virus en las heces fecales de las aguas residuales de los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tizayuca y Tepeapulco. Explicó que el proyecto se realizó a petición del gobernador Omar Fayad para poder conocer el desarrollo de la enfermedad, tanto en personas que sufren de síntomas como las asintomáticas, ya que con ellas se podría tener un mejor manejo de los confinamientos de la pandemia. Para el caso de Pachuca, que tiene alrededor de 300 mil habitantes, la aplicación de pruebas PCR, en un cien por ciento de la población, tendría un costo de 30 millones de pesos, si son a través de pruebas rápidas, sería de 15 millones; sin embargo, si se hace a través del muestreo de aguas residuales el costo es de apenas ocho mil pesos. Hasta aquí la primera parte.

Amable lector: Justamente, como esta investigación del CIDEA, es como se debe comenzar a atender esta debacle sanitaria. Por algo se tiene que empezar, y como hemos señalado, en el agua, en los alimentos y hasta en los desechos, está mucho de los elementos que pueden servir de estudio y análisis para enfrentar la pandemia, y, en consecuencia, prevenir las futuras. Ojalá otros estados hagan lo mismo.

No se concibe que ante tan dramático panorama todavía no se haya integrado un círculo médico para actuar en consecuencia. ¿Acaso no es conveniente hacerlo todavía, por cuestiones político-electorales o de otro tipo? ¿Acaso alguien o, algún grupo se está beneficiando de la desgracia de los demás? Sería el colmo…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

COLABORADOR

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM