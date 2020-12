Cancelar seguros a burócratas fue un error

Ahora sí que salió más caro el caldo que las albóndigas, dice el refrán mexicano, pues el costo de haber cancelado el seguro de Gastos Médico Mayores a los burócratas a partir del arranque de este sexenio le costó al ISSSTE más del doble.

Los servidores públicos afectados aseguran que es una irracionalidad, ahora se enfrentan a la falta de infraestructura del ISSSTE que encabeza Luis Antonio Ramírez, a la falta de medicamentos y atención tras la saturación por la pandemia.

Pero hablando en plata, el Seguro de Gastos Médicos Mayores le costaba al gobierno entre 5,000 y 7,000 millones de pesos al año, ahora 11,500 millones de pesos, es más del doble y sólo considerando que son aquellos pacientes que requieren atención por Covid-19, sin considerar el tratamiento para enfermedades crónico degenerativas.

Mario Di Constanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y hoy asesor político-financiero, me cuenta que de esta irracionalidad ya lo sabía Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, pues desde 2018 le advirtió de la irracionalidad de la cancelación del seguro, le mostró que sería más costoso para el gobierno, que daría un golpe a los trabajadores de mandos medios y la respuesta de su equipo fue: “luego lo vemos”.

El resultado ya está ahorcando las finanzas del ISSSTE, que es una institución que no se puede quedar sin dinero por su vocación, pero en 2018 los defensores de la 4t y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraban que no tenían por qué pagar esta prestación cuando el servicio de hospitales del ISSSTE era gratuito.

Para ser más clara, al presidente no le informaron de la salud de los burócratas, este incentivo le daba cobertura a los servidores públicos y a sus familias; que se atendía en hospitales privados y no necesariamente eran los más “ricos”, ¡vaya! desahogaban al ISSSTE y estamos hablando de la base de trabajadores que se refiere a directores de área, de enlace, funcionarios de confianza y secretarios.

El seguro atendía a 2 millones de personas, de ellos 500 mil servidores públicos, pero la prestación se extendía a sus cónyuge e hijos, por cada uno de ellos pagaba una prima de 1,350 pesos al año; hoy sin seguro le está costando a las finanzas públicas del país 4,397 pesos. De entrada es más del doble y sólo este costo es para pacientes que buscan atención para diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, osteoartrosis, fracturas, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Pero Di Constanzo nos dice que la pandemia vino a recrudecer el tema de las finanzas públicas del ISSSTE. De acuerdo con datos de la institución al 17 de noviembre de este año, se han atendido a 33 mil personas por Covid-19, si consideramos que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que dirige Recaredo Arias, dice que el costo del tratamiento por el virus es de 378 mil pesos promedio, pues por los 33 mil pacientes atendido no da una cifra mayor a los poco más de 11 mil 500 millones de pesos. ¡Uff!

En resumen, este año el ISSSTE va acabar pagando lo que le constaba cuatro años el Seguro de Gastos Médico Mayores a estos 500 mil funcionarios públicos, sin considerar a su familias, sin duda este plan de austeridad no funcionó.

Pero la pregunta es, de ¿dónde se están tomando estos recursos, de lo que se tenía destinado para el tratamiento de cáncer, para hacer nuevos hospitales, de las reservas técnicas de la institución, de los salarios de los médicos o del presupuesto para la compra de medicamentos?, eso no lo sabemos porque el reporte de finanzas públicas no lo precisa, así las cosas.

CONFIANZA EN ALIMENTOS

Es bien sabido que la industria de alimentos es de los sectores menos afectados por la pandemia, en gran medida por la estadía en casa, pero también por las acciones previas al confinamiento por parte de las empresas que van encaminadas a garantizar la calidad de los mismos.

Tal es el caso de El Sardinero, de Jorge Carlos Fernández Francés, que además de alinearse a las medidas del gobierno federal, esta empresa encargada de suministrar comida a instalaciones clave como hospitales, centros de salud, clínicas, comedores industriales y penitenciarias, previamente contaba con una buena cantidad de certificaciones que garantizan la inocuidad de los alimentos, por lo que se ha ganado la confianza de sus clientes, ya sean de la iniciativa privada o el gobierno.

MÁS VALE ESTAR SEGURO

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheimbaum, dio el fallo al consorcio CRRC, Zhuzhou Locomotive, subsidiaria de China Railway, para la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México;

Para esta obra se van a necesitar más de 37 mil millones de pesos y por fortuna quedó fuera la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) que presentó un presupuesto de 54,122,7 millones de pesos para la remodelación (casi 2,690 millones de dólares más).

