Sí a la mariguana, no a las vacunas

Bien dice refrán popular, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y la paradoja es que los políticos pueden prometer hasta lo imposible, aunque no corresponda con sus acciones. Lo digo porque el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión virtual con los líderes del Grupo del G-20, agrupación a la que México pertenece por estar dentro de las primeras 20 economías del mundo.

Sin embargo, parece que los asesores del Presidente no ponen atención a la comidilla internacional que representa que AMLO insista en darles un resumen de los logros de su gobierno y de propuestas que no tiene ni pies ni cabeza, como es en el tema del manejo de la pandemia por Covid-19 en el país.

En una de sus intervenciones, el mandatario mexicano planteó en la cumbre del Grupo del G-20 que haya una aplicación gratuita y universal de las vacunas que ayuden a combatir la Covid-19, que la atención médica sea para todos, así como el ofrecer medicamentos para la población.

La idea, por supuesto no es mala, sin embargo, aquí en México somos candil de la calle y oscuridad de su casa, ya no hablemos del manejo de Covid-19, sino del rezago que tenemos en materia de salud.

Si bien, el gobierno nos dice que el sector público ha abierto las puertas para aquellas personas que buscan atención médica en esta pandemia, pero basta con ir a algunos de los hospitales y te encuentras con qué no hay camas suficientes, no hay medicamentos y tampoco hay suficiente espacio para los pacientes que requieren terapia intensiva. Los números hablan y los médicos nos cuentan que 9 de cada 10 enfermos que llegan graves fallecen porque no hay espacio para cuidados intensivos.

Es más, los almacenes de los hospitales están vacíos de medicamentos, pues 60 por ciento de ellos no se compraron este año y es un peregrinar para los pacientes que buscan su insulina gratuita, los fármacos para el tratamiento de cáncer y las vacunas como las de la influenza, sarampión o tuberculosis que no las hay en el sistema.

Sí, prometer se puede y todo el tiempo, pero de ahí a que un mexicano obtenga sus medicamentos, sus vacunas y la atención a tiempo, está muy lejos de los sueños que tiene el Presidente y desafortunadamente es porque sus asesores en materia de salud como el secretario Jorge Alcocer Varela y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell no le ofrecen al Jefe del Ejecutivo los datos reales.

Además, sumemos que su propio partido, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sus integrantes están más preocupados e interesados en la aprobación y comercialización de la mariguana para uso recreativo y medicinal que resolver el tema de la compra de vacunas, que ante la falta de ellas están apareciendo enfermedades erradicadas hace más de 40 años o la falta de medicamentos, que ya ha cobrado vidas a pacientes víctimas de cáncer. En fin, así las cosas.

IMECE ESTRENA

Este miércoles (25 de noviembre) en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) tomará posesión como presidenta la abogada Nashielly Escobedo, actual directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, quien se convierte en la primera mujer en liderar esta institución. Así, durante sus casi dos décadas de existencia, el instituto se ha dedicado a la formación y reconocimiento de altos ejecutivos que impulsan el comercio exterior para fortalecer sus niveles de competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

Ante esto, el nombramiento de Escobedo Pérez se convierte en un parteaguas para el sector por su conocimiento en el tema aduanal, donde su liderazgo y experiencia de casi tres décadas al servicio del crecimiento del comercio exterior será fundamental.

EL DRAMA DEL DESPERDICIO

Es conocido que un problema social como la recolección de desperdicios, no es atendido por ninguna autoridad.

Le cuento. Más de 4 millones de mexicanos y sus familias, se dedican a esta actividad que implica pepenar basura, plástico, papel, cartón, PET, vidrio, chatarra, y hasta desperdicios cárnicos. De eso viven estos mexicanos que sufren del desdén de las autoridades.

Es conocido que cientos de quejas se han presentado desde el año pasado ante la maltrecha PRODECON para que intervenga ante las autoridades fiscales, y estas cambien el rumbo de las cosas no permitiendo la evasión, pero sobre todo las dispares condiciones del mercado que hacen que proliferen los abusos, la simulación de operaciones, los factureros, el lavado de dinero y hasta el crimen organizado.

Dentro de la cadena de reciclaje, la mayoría de las personas que laboran en el proceso de recolección de los desperdicios destinados al reciclaje no están inscritos en el registro federal de contribuyentes (RFC).

Por su parte la autoridad, en la mayoría de los casos presume que no es clara la procedencia de dichas mercancías e inclusive ha incrementado los estándares de control, vigilancia y fiscalización de este tipo de insumos.

Anteriormente, esta situación se remediaba mediante la autofacturación, sin embargo, a partir del 2014 surge una problemática para la adquisición de los desperdicios y los materiales destinados a la industria del reciclaje, en virtud de las reformas donde se deroga el esquema de autofacturación y se establecen entre los requisitos la retención del 5% de impuesto sobre la renta y del Impuesto al Valor Agregado (16%).

En resumen, la autoridad es insensible para identificar la problemática que viven los recolectores, la retención del 5% de ISR es muy perjudicial para ellos, debido a que las ganancias son escasas y quitando la retención, el ingreso obtenido por realizar dicha actividad se reduce considerablemente, afectando a sus familias.

Además, la mayoría de los recolectores no tienen conocimientos sobre facturación, con todo lo anterior, se fomenta la compra de facturas, simulación de operaciones y modificación en las descripciones de los productos a facturar.

Como daño colateral, las empresas que se conducen bajo las buenas prácticas comerciales y fiscales, sufren un impacto en sus operaciones que trasciende inclusive, en su actividad de comercio exterior, por lo que es necesario cambiar el esquema actual, por medio de un decreto de facilidades administrativas y en su caso de las reglas misceláneas correspondientes, buscando una reforma legal en el mediano plazo.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA